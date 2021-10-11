美國三學者共享諾貝爾經濟學獎 徹底改變實證研究

2021年諾貝爾經濟學獎得主11日揭曉，由卡德、安葛里斯特、因本斯3人共獲殊榮。（圖取自twitter.com/NobelPrize） 2021年諾貝爾經濟學獎得主11日揭曉，由卡德、安葛里斯特、因本斯3人共獲殊榮。（圖取自twitter.com/NobelPrize）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）近日諾貝爾奬陸續公布各獎項得主，今（11）日官方揭曉，諾貝爾經濟學獎由三位美國大學教授共享殊榮。卡德以「對勞動經濟學的實證貢獻」得獎，安格里斯特和因本斯則因「對因果關係分析方法論上貢獻」同獲殊榮。

現年65歲的卡德（David Card），為加拿大裔勞動經濟學家，為加州大學柏克萊分校教授，由於對勞動經濟學有卓越的貢獻獲獎。

現年61歲的安格里斯特（Joshua D. Angrist）目前61歲，為以色列裔美國人，目前是麻省理工學院經濟學教授。與之共享獎項的是58歲的伊本斯伊本斯（Guido W. Imbens），是荷蘭裔美國人，自2012年起擔任史丹佛商學院的經濟學教授。兩人因為對分析因果關係在方法論上的傑出貢獻而獲獎。

據官方表示，三位獲獎者皆因從意外實驗或所謂的「自然實驗」得出結論而獲獎。瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）表示，他們「徹底改變了經濟科學領域的實證研究」。

In one example David Card – awarded the 2021 prize in economic sciences – and Alan Krueger (now deceased) used a natural experiment to investigate how increased minimum wages affect employment.#NobelPrize pic.twitter.com/k9lk1684AI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

官方指出，卡德將獲得其中1/2獎金，而另一半由和安格里斯特和伊本斯共享。 諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，今年是120週年。諾貝爾獎頒給得主1枚金質獎章及1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元）獎金。

2021年諾貝爾醫學獎4日公布，由兩位美國學者朱里雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）共同獲獎，他們因提出人類神經系統如何感知溫度與觸覺兩種外界刺激，獲得此屆諾貝爾獎殊榮。

5日物理學獎公布，由普林斯頓大學教授麥克米倫（David W.C. MacMillan）與德國馬克普朗克研究所學者利斯特（Benjamin List）共同獲得，兩人以奠定不對稱有機催化理論（asymmetric organocatalysis）發展而得獎。

6 日化學獎出爐，由德國化學家本亞明．利斯特（Benjamin List）與來自蘇格蘭的美國學著大衛．麥克米倫（David W.C. MacMillan）獲得，表彰兩人在構建分子領域的貢獻，促成開發第三類催化劑「不對稱有機催化劑（asymmetric organocatalysis）」。

7日揭曉文學獎，由出生於坦尚尼亞的小說家古納（Abdulrazak Gurnah）拿下，他1960年代流亡英國，出版的十部小說和一些短篇故事，多帶有殖民、難民議題色彩。

8日和平獎公布，由菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人兼執行瑞薩（Maria Ressa）和俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）共享該獎，官方指出，兩位致力捍衛言論自由，而這正是民主與持久和平的先決條件，因此將獎項頒予二人。