美國三學者共享諾貝爾經濟學獎 徹底改變實證研究

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)近日諾貝爾奬陸續公布各獎項得主,今(11)日官方揭曉,諾貝爾經濟學獎由三位美國大學教授共享殊榮。卡德以「對勞動經濟學的實證貢獻」得獎,安格里斯特和因本斯則因「對因果關係分析方法論上貢獻」同獲殊榮。

現年65歲的卡德(David Card),為加拿大裔勞動經濟學家,為加州大學柏克萊分校教授,由於對勞動經濟學有卓越的貢獻獲獎。

現年61歲的安格里斯特(Joshua D. Angrist)目前61歲,為以色列裔美國人,目前是麻省理工學院經濟學教授。與之共享獎項的是58歲的伊本斯伊本斯(Guido W. Imbens),是荷蘭裔美國人,自2012年起擔任史丹佛商學院的經濟學教授。兩人因為對分析因果關係在方法論上的傑出貢獻而獲獎。

據官方表示,三位獲獎者皆因從意外實驗或所謂的「自然實驗」得出結論而獲獎。瑞典皇家科學院(Royal Swedish Academy of Sciences)表示,他們「徹底改變了經濟科學領域的實證研究」。

In one example David Card – awarded the 2021 prize in economic sciences – and Alan Krueger (now deceased) used a natural experiment to investigate how increased minimum wages affect employment.#NobelPrize pic.twitter.com/k9lk1684AI