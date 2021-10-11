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伊拉克人消極抵制議會大選 41％投票率再創新低

新低投票率反應多數伊拉克人對該國民主制度與政治領袖失去信心。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/11 20:23
伊拉克10日進行議會大選投票率再創歷史新低僅41%。（圖／美聯社）

伊拉克10日進行議會大選投票率再創歷史新低僅41%。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合外電報導）伊拉克10日進行議會大選，預計今（11）日計票結果出爐，如外界預期投票率再創歷史新低僅41%，反應多數伊拉克人對該國民主制度與政治領袖失去信心。

路透社報導，本次選舉刷新2018年該國大選的歷史最低投票率44.5%，星期日僅有41％的選民行使投票權，首都巴格達最低，僅有31%到34%。

該選舉原定於明年舉行，但由於2019年數以萬計的民眾走上首都巴格達及南部省份街頭，抗議地方性腐敗、公共服務殘破和失業率上升。抗議者遭軍隊以實彈以及催淚瓦斯攻擊，短短數月逾600人遭殺害、數千人受傷。為平息民憤，政府讓步於今年舉行大選，許多對政府不信任的抗議呼籲抵制投票。

自2003年美國發動伊拉克戰爭、推翻海珊政權以來，該國已進行五次議會選舉，但對多數伊拉克人而言，生活並未有多大改善。當地基礎建設年久失修，醫療、教育、電力皆無法滿足民生需求。

什葉派伊斯蘭教徒居多的執政精英層料將大勝，民粹主義什葉派領袖薩德（Moqtada al-Sadr）引領的陣營可望成為國會最大派系。薩德向來反對所有外國干涉，他的主要對手是與伊朗結盟的什葉派團體。

伊拉克官員、外國外交官員及分析家認為，這樣的結果不會大幅改變伊拉克甚或中東的權力平衡，但對伊拉克人來說，這可能意味著一名曾引領叛亂活動的保守派伊斯蘭主義者對政府影響力增加。

初步計票結果預料今天出爐。伊拉克舉行選舉後，有關總統、總理和內閣的談判往往曠日持久。伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）被視為對西方友好，背後並無政黨支持，他能否續任總理，取決於選舉結果。

依據伊拉克法律，勝選一方可決定下一任總理人選，但這次選舉不太可能有哪個聯盟能獲得過半數選票，因此需要包括檯面下談判等冗長程序來達成共識。根據選舉委員會，至少有167個黨派和超過3200名候選人角逐329個國會席次。
伊拉克
議會
巴格達

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更新時間 : 2021-10-11 21:17 GMT+08:00

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