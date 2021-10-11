更新【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」基隆、台南、高雄宣布12日正常上班上課

颱風「圓規」目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，正逐漸進入巴士海峽南端。(氣象局提供) 颱風「圓規」目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，正逐漸進入巴士海峽南端。(氣象局提供)

更新時間：2021-10-11 21:10

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據氣象局資訊，颱風「圓規」11日20時的中心位置在北緯 18.9 度，東經 121.5 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 340 公里之海面上，以每小時26公里速度，向西進行。

氣象局表示，過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸通過巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

據行政院及更縣市公布，花蓮縣的秀林鄉、萬榮鄉還有臺東縣的綠島鄉、蘭嶼鄉已宣佈今晚停班、停課，高雄、台南、基隆晚間宣布，12日照常上班、上課。其他縣市尚未公布。

行政院人事行政總處最新停班停課資訊如下：

發布時間：2021-10-11 19:46

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風「圓規」外圍環流相當寬廣，為台灣北部、東部地區帶來較大雨勢，今（11）日晚間至明（12）日早上將為颱風影響最大時刻。據中央氣象局預報，明天清晨至上半天有望解除圓規颱風海上警報。

氣象局表示，輕颱圓規逐漸接近台灣正南方，今晚至明天清晨風雨持續增強，宜蘭已出現大豪雨等級降雨；若颱風路徑及強度無太大變化，預估明天清晨至上半天有望解除海上警報。

花蓮縣的秀林鄉、萬榮鄉還有臺東縣的綠島鄉、蘭嶼鄉已宣佈今晚停班、停課，其他縣市尚未跟進。高市府晚間宣布，明天照常上班、上課。

行政院人事行政總處最新停班停課資訊如下：

根據氣象局資料顯示，「圓規」在17時的中心位置在北緯 18.8 度，東經 122.2 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 370 公里之海面上，以每小時25轉28公里速度，向西進行，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。預計此颱風強度有稍增強且暴風圈亦有稍擴大的趨勢。

受圓規颱風及其外圍環流影響，今日巴士海峽及臺灣附近各海面風浪明顯偏大，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部、恆春半島沿海易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區已有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，請注意。

此外適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，氣象局提醒沿海低窪地區需留意積淹水。