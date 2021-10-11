Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

反執政黨「脫歐企圖」 波蘭全國逾十萬人上街

近年波蘭、匈牙利等由右派掌權的東歐各國政府，在LGBT議題與部分主權裁決的領域上，與歐盟多有爭端，政治人物的推波助瀾一定程度上促成了疑歐派在國內竄起。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/11 20:30
波蘭10日於全國範圍舉行大規模的遊行示威，以表達對繼續留在歐盟內的支持，首都華沙逾10萬人上街。（圖／美聯社）

波蘭10日於全國範圍舉行大規模的遊行示威，以表達對繼續留在歐盟內的支持，首都華沙逾10萬人上街。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 李昱德 綜合外電報導）英國脫歐的殷鑑不遠，面對這幾年波蘭的疑歐論日漸抬頭，加上法院上周四裁決部分歐盟法規與憲法不合，昨（10）日波蘭全國舉行了大規模的遊行示威以表達對繼續留在歐盟內的支持，光是首都華沙就有超過10萬人上街。

法新社報導，組織抗議遊行的負責人表示，全波蘭超過100座市鎮都有人自發性的參與遊行，示威者高舉著波蘭國旗與歐盟旗幟，並呼喊著「我們要留下」的口號來表達立場，歐盟各國對此表達了支持立場，並譴責波蘭政府試圖羅織脫歐的藉口。

前歐盟高峰會主席、曾任波蘭總理的圖斯克（Donald Tusk）在卸任後擔任波蘭主要反對黨「公民綱領」（Civic Platform）的領導人，他在知名的華沙皇家城堡前發表演說時告訴數千名聆聽者，執政黨想要脫離歐盟，是為了要踐踏民主的價值。

事實上，這幾年波蘭、匈牙利等由右派掌權的東歐各國政府在LGBT議題與部分主權裁決的領域上，與歐盟多有爭端，政治人物的推波助瀾一定程度上促成了疑歐派在國內竄起，波蘭極右翼執政黨「法律與公正」（PiS）的眾議院議員蘇斯基（Marek Suski）更公開指控歐盟是「布魯塞爾占領者」。

BBC報導，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則表示，絕對支持法院的判決，並引用動物農莊名言指出，波蘭只是想要告訴歐盟不要塑造出「每一個國家皆平等，只是有些國家比其他國家更平等」的狀態，另一方面也強調，波蘭不管是現在還是未來都會在「歐盟大家庭」內，PiS沒有發起脫歐的打算。

一名高齡94歲、曾親自參與1944年華沙起義、反抗納粹德國佔領的波蘭老兵Traczyk-Stawska，也是成千上萬個上街的示威者之一，他接受路透社訪問時說，這是大家的歐洲，他不會允許任何人剝奪這個權利。
波蘭
波蘭脫歐
疑歐派

相關新聞

〈時評〉台灣需要大翻轉
〈時評〉台灣需要大翻轉
2021/09/25 10:00
波蘭友台也親中 台灣外交部：波蘭兩岸立場、政策無改變
波蘭友台也親中 台灣外交部：波蘭兩岸立場、政策無改變
2021/09/07 11:38
台波友好　蔡英文：感謝波蘭贈與疫苗　展顯民主夥伴共同抗疫和「善的循環」
台波友好　蔡英文：感謝波蘭贈與疫苗　展顯民主夥伴共同抗疫和「善的循環」
2021/09/05 11:33
贈台40萬劑AZ疫苗9/5清晨抵達　波蘭台北辦事處：回報台灣捐口罩之恩
贈台40萬劑AZ疫苗9/5清晨抵達　波蘭台北辦事處：回報台灣捐口罩之恩
2021/09/05 09:13
好消息！波蘭將捐贈台灣40萬劑AZ疫苗　第二批輝瑞疫苗預計8日抵台
好消息！波蘭將捐贈台灣40萬劑AZ疫苗　第二批輝瑞疫苗預計8日抵台
2021/09/04 16:32

更新時間 : 2021-10-11 21:17 GMT+08:00

最受歡迎

最新!【國慶連假】颱風「圓規」逐漸增強•氣象局10日晚發海警•陸警尚未排除　公路總局考慮管制「蘇花路廊」
最新!【國慶連假】颱風「圓規」逐漸增強•氣象局10日晚發海警•陸警尚未排除　公路總局考慮管制「蘇花路廊」
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉
台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉
台灣北市府國慶升旗•只開放500人觀禮　採「宇美町式」發放多功能「嗡嗡包」
台灣北市府國慶升旗•只開放500人觀禮　採「宇美町式」發放多功能「嗡嗡包」
北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩
北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩
台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶
台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶
國慶活動倒數！總統府周遭23日起分階段交管　10/7採實聯制看預演
國慶活動倒數！總統府周遭23日起分階段交管　10/7採實聯制看預演
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止