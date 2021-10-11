反執政黨「脫歐企圖」 波蘭全國逾十萬人上街

波蘭10日於全國範圍舉行大規模的遊行示威，以表達對繼續留在歐盟內的支持，首都華沙逾10萬人上街。（圖／美聯社） 波蘭10日於全國範圍舉行大規模的遊行示威，以表達對繼續留在歐盟內的支持，首都華沙逾10萬人上街。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 李昱德 綜合外電報導）英國脫歐的殷鑑不遠，面對這幾年波蘭的疑歐論日漸抬頭，加上法院上周四裁決部分歐盟法規與憲法不合，昨（10）日波蘭全國舉行了大規模的遊行示威以表達對繼續留在歐盟內的支持，光是首都華沙就有超過10萬人上街。

法新社報導，組織抗議遊行的負責人表示，全波蘭超過100座市鎮都有人自發性的參與遊行，示威者高舉著波蘭國旗與歐盟旗幟，並呼喊著「我們要留下」的口號來表達立場，歐盟各國對此表達了支持立場，並譴責波蘭政府試圖羅織脫歐的藉口。

前歐盟高峰會主席、曾任波蘭總理的圖斯克（Donald Tusk）在卸任後擔任波蘭主要反對黨「公民綱領」（Civic Platform）的領導人，他在知名的華沙皇家城堡前發表演說時告訴數千名聆聽者，執政黨想要脫離歐盟，是為了要踐踏民主的價值。

事實上，這幾年波蘭、匈牙利等由右派掌權的東歐各國政府在LGBT議題與部分主權裁決的領域上，與歐盟多有爭端，政治人物的推波助瀾一定程度上促成了疑歐派在國內竄起，波蘭極右翼執政黨「法律與公正」（PiS）的眾議院議員蘇斯基（Marek Suski）更公開指控歐盟是「布魯塞爾占領者」。

BBC報導，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則表示，絕對支持法院的判決，並引用動物農莊名言指出，波蘭只是想要告訴歐盟不要塑造出「每一個國家皆平等，只是有些國家比其他國家更平等」的狀態，另一方面也強調，波蘭不管是現在還是未來都會在「歐盟大家庭」內，PiS沒有發起脫歐的打算。

一名高齡94歲、曾親自參與1944年華沙起義、反抗納粹德國佔領的波蘭老兵Traczyk-Stawska，也是成千上萬個上街的示威者之一，他接受路透社訪問時說，這是大家的歐洲，他不會允許任何人剝奪這個權利。