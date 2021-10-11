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美國、塔利班周末首會晤 雙方代表：談判有建設性

美方提出就解決呼羅珊省伊斯蘭國武裝團體（ISIS-K）進行合作的要求，塔利班發言人強調有能力單獨處理ISIS-K帶來的挑戰，不須外界插手。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/11 19:04
美國上周末在卡達首都杜哈與塔利班進行談話。（圖／法新社）

美國上周末在卡達首都杜哈與塔利班進行談話。（圖／法新社）

（台灣英文新聞／ 李昱德 綜合外電報導）美軍撤離阿富汗後，在中國等國已經先行跟塔利班展開談判後，美國遲至上周末才在卡達首都杜哈與塔利班進行談話，不過重點僅放在約束極端份子、美國公民的撤離，以及人道救援等較為易合作的議題上。

美國談判代表透露，儘管仍將批判塔利班的行為，談判總體看來仍算是「坦率且專業」，未來將專注在提供阿富汗人民人道救援，以及協助在地人道組織提供物資上，並強調開啟談判並非代表美國已決定承認塔利班為阿富汗的合法政府，除此之外談判的實際內容外界仍無法得知。

發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方代表聚焦在地區安全與反恐，以及美國公民、他國公民和阿富汗合作夥伴的安危上，同時也對人權、有效的婦女參與等議題表達關切，基本上關注內容與塔利班上個月宣布全男性內閣和男女分隔的教育、工作政策息息相關。

另一方面，塔利班也對談判內容表達了肯定，半島電視台的報導並指出，塔利班在談判中要求美國解除對其政權的經濟制裁，並解除凍結價值達100億美元的資產，不過不管是美國還是塔利班都沒有公開確認是否有達成任何共識。

然而，值得注意的是，在美方首要在乎的反恐議題上，BBC指出，美方提出的重點、就解決伊朗與阿富汗接壤地區的恐怖組織呼羅珊省伊斯蘭國武裝團體(ISIS-K)進行合作的要求並未獲得塔利班的正面回應，上週五該組織才在阿富汗東北部城市昆都士(Kunduz)發起自殺炸彈攻擊，至少有50人因此喪生。

塔利班派往卡達談判的發言人Suhail Shaheen在接受路透社訪問時強調，塔利班有能力單獨處理ISIS-K帶來的挑戰，不須外界插手。
塔利班
美國
伊拉克
呼羅珊伊斯蘭國

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