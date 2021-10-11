中國官媒造謠台灣賄賂索馬利蘭 外交部痛斥：毫不知恥

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）中國官媒環球時報今（11）日聲稱，台灣長期鉅額賄賂索馬利蘭政府，外交部下午嚴正回應，該報導全篇毫無根據，痛批環球時報「胡亂製造假新聞，污衊攻擊他國，這種做法只有毫不知恥的極權獨裁中國政府所屬媒體幹得出來。」

環球時報以獨家報導，刊登有關索馬利蘭、台美關係的報導，指台灣長期鉅額賄賂索馬利蘭政府高層，有「不可告人的利益輸送」。此外更宣稱台灣收買美國多個智庫發表言論。

外交部對此嚴正澄清，並強調，全篇報導憑空造假，毫無根據，只為誣衊抹黑台灣，對於中國官方媒體散布假新聞，外交部予以嚴厲譴責，並呼籲各界予以唾棄。

外交部指出，台灣與索馬利蘭去年互設代表處以來，兩國政府已陸續推動包括農業、資通訊、教育及醫療等嘉惠索國人民的合作計畫，展開多元且深入的合作，所有合作計畫公開、透明、合法，深獲索國各界及國際肯定。

此外，台灣與美國的多家智庫長期以來均有合作關係，每年都針對台美關係、台灣國際參與等重要議題進行研究計畫，這些計畫均在立法院監督下編列預算辦理，過程合法，也符合美國政府相關規定，並無干涉學術自由，計畫均透明公開，目的在提升美國政策圈對台灣討論與了解，這本就是民主國家的常態做法，豈是極權獨裁國家所能理解。

外交部痛斥，「一個媒體竟然胡亂製造假新聞，污衊攻擊他國政府，這種做法，也只有毫不知恥的極權獨裁中國政府所屬媒體幹得出來。」