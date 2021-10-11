Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

中國官媒造謠台灣賄賂索馬利蘭 外交部痛斥：毫不知恥

環球時報刊登有關索馬利蘭、台美關係的不實報導，指台灣長期鉅額賄賂索馬利蘭政府高層，有「不可告人的利益輸送」。此外更宣稱台灣收買美國多個智庫發表言論。

By 台灣英文新聞
2021/10/11 17:41
台灣外交部。（圖／翻攝自外交部YouTube）

台灣外交部。（圖／翻攝自外交部YouTube）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）中國官媒環球時報今（11）日聲稱，台灣長期鉅額賄賂索馬利蘭政府，外交部下午嚴正回應，該報導全篇毫無根據，痛批環球時報「胡亂製造假新聞，污衊攻擊他國，這種做法只有毫不知恥的極權獨裁中國政府所屬媒體幹得出來。」

環球時報以獨家報導，刊登有關索馬利蘭、台美關係的報導，指台灣長期鉅額賄賂索馬利蘭政府高層，有「不可告人的利益輸送」。此外更宣稱台灣收買美國多個智庫發表言論。

外交部對此嚴正澄清，並強調，全篇報導憑空造假，毫無根據，只為誣衊抹黑台灣，對於中國官方媒體散布假新聞，外交部予以嚴厲譴責，並呼籲各界予以唾棄。

外交部指出，台灣與索馬利蘭去年互設代表處以來，兩國政府已陸續推動包括農業、資通訊、教育及醫療等嘉惠索國人民的合作計畫，展開多元且深入的合作，所有合作計畫公開、透明、合法，深獲索國各界及國際肯定。

此外，台灣與美國的多家智庫長期以來均有合作關係，每年都針對台美關係、台灣國際參與等重要議題進行研究計畫，這些計畫均在立法院監督下編列預算辦理，過程合法，也符合美國政府相關規定，並無干涉學術自由，計畫均透明公開，目的在提升美國政策圈對台灣討論與了解，這本就是民主國家的常態做法，豈是極權獨裁國家所能理解。

外交部痛斥，「一個媒體竟然胡亂製造假新聞，污衊攻擊他國政府，這種做法，也只有毫不知恥的極權獨裁中國政府所屬媒體幹得出來。」
索馬利蘭
台灣-索馬利蘭
台美
中國
造謠
環球時報
外交部

相關新聞

艾波特挺台灣中國跳腳 駐澳機構辱罵：失敗可憐的政客
艾波特挺台灣中國跳腳 駐澳機構辱罵：失敗可憐的政客
2021/10/10 12:15
【限電危機】缺煤缺電產業受衝擊　中國下令全國增產煤礦
【限電危機】缺煤缺電產業受衝擊　中國下令全國增產煤礦
2021/10/09 17:13
2021玉山論壇8日順利舉行 多國政要肯定台灣在印太地區的重要角色
2021玉山論壇8日順利舉行 多國政要肯定台灣在印太地區的重要角色
2021/10/09 11:02
經濟學人酸度爆表：中國容易被激怒 問立陶宛就知道
經濟學人酸度爆表：中國容易被激怒 問立陶宛就知道
2021/10/08 18:57
更新【共機擾台】拜登：習近平不應做「台灣協議」以外之事
更新【共機擾台】拜登：習近平不應做「台灣協議」以外之事
2021/10/06 11:30

更新時間 : 2021-10-11 18:07 GMT+08:00

最受歡迎

最新!【國慶連假】颱風「圓規」逐漸增強•氣象局10日晚發海警•陸警尚未排除　公路總局考慮管制「蘇花路廊」
最新!【國慶連假】颱風「圓規」逐漸增強•氣象局10日晚發海警•陸警尚未排除　公路總局考慮管制「蘇花路廊」
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
台灣指揮中心: 近日共290萬劑BNT及莫德納疫苗抵台•第12輪估10/22後開打　陳時中:開放邊境有4大考量
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉
台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉
台灣北市府國慶升旗•只開放500人觀禮　採「宇美町式」發放多功能「嗡嗡包」
台灣北市府國慶升旗•只開放500人觀禮　採「宇美町式」發放多功能「嗡嗡包」
北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩
北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩
台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶
台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶
國慶活動倒數！總統府周遭23日起分階段交管　10/7採實聯制看預演
國慶活動倒數！總統府周遭23日起分階段交管　10/7採實聯制看預演
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
第11期接種開放AZ及BNT疫苗　採分流方式預約　10/15開打
第11期接種開放AZ及BNT疫苗　採分流方式預約　10/15開打