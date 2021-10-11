岸田內閣獲63.2%支持率 岸田：台灣是重要夥伴

日本首相岸田文雄今（11）日表示，台灣是重要夥伴，將尋求深化雙方關係。（圖／美聯社） 日本首相岸田文雄今（11）日表示，台灣是重要夥伴，將尋求深化雙方關係。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）本（10）月新上任的日本首相岸田文雄及其內閣於最新公布民調中，獲得63.2%支持。岸田今（11）日向國會表示，台灣是重要夥伴，將尋求深化雙方關係，並持續密切關注台灣周邊局勢。

彭博（Bloomberg）報導，岸田文雄今日在國會發表演說，表示將在10月31日眾議院選舉後，盡快決定經濟政策。他指出，經濟成長與分配兩者都很重要，資本利得稅是選項之一，將先處理加薪方面的稅負優惠。

在談及台灣時，岸田稱台灣為重要夥伴，並說將尋求深化雙方關係，並持續密切關注台灣周邊局勢。此前，中國領導人習近平曾與新官上任的岸田通話，期間中方要求日方妥善處理涉台議題。

岸田於9月29日當選執政黨自民黨總裁，並在10月4日的國會指名選舉中，獲得兩院高票支持，走馬上任日本第100任首相，並重組新內閣。

日本產經新聞與富士新聞網9日及10日進行的共同民調顯示，上任一週的岸田內閣支持率63.2%，不支持率為27.4%。相較菅義偉內閣任內於9月最後一次民調僅支持率42.3%，岸田內閣在最新民調高出20.9個百分點，富士新聞網將之解讀為順利開始。

該民調也顯示，35.2%受訪者支持岸田內閣是因為「沒有其他更佳人選」，在所有選項占比最高；60.8%受訪者對岸田內閣表示期待。

在政黨支持率方面，自民黨較上次調查微增1.8個百分點，達45.3%，大幅領先在野的立憲民主黨（6.4%）、共產黨（2.5%）、日本維新會（2.6%）及國民民主黨（0.5%）。

自民黨支持者中，內閣支持率高達85%；無黨籍傾向受訪者，也有45%的內閣支持率。然在支持岸田內閣的受訪者中，有逾兩成認為在野黨在下屆眾議院大選席次增加比較好，因此眾議院大選有待觀察。