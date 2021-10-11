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【澳洲雪梨解封】106天後重獲自由 雪梨人塞爆酒吧瘋購物

澳洲最大城雪梨自6月26日實施封鎖防疫措施，至今（11）日正式解除長達106天的封鎖。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/11 15:44
時隔106天澳洲雪梨今（11）日解封，民眾暢飲啤酒。（圖／法新社）  

時隔106天澳洲雪梨今（11）日解封，民眾暢飲啤酒。（圖／法新社）  

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合外報導）澳洲雪梨在經歷長達106天的防疫封鎖後，終於在今（11）日解封，悶壞的民眾蜂湧而出，享受久違的啤酒、理髮與血拼。

美聯社報導，為遏止Delta變異株擴散，擁有500萬人口的澳洲最大城雪梨自6月26日實施封鎖防疫措施，至今（11）日正式解除長達106天的封鎖。當局放寬防疫規範，將家庭聚會的人數上限增至10名完整接種疫苗者，婚喪喜慶場合最多容許100人參與，零售商店也可降載開放。雪梨當地的理髮廳、健身房、咖啡館和酒吧自今日開始向已完整接種的顧客重新開放，民眾持證明便可進入，有些店家甚至11日0時0分準時開放，急切之情可見一斑。

Sky News也報導了民眾解封的歡欣之情，親朋好友搶在今日午夜0時，歡聚酒吧享受聚會、暢飲啤酒；急需髮型師的民眾也在理容院前排隊等待改造；更有數以百計民眾午夜湧入西部近郊德魯伊特山（Mount Druitt）打折零售商凱馬特（Kmart），為血拼大排長龍。

法新社路透社指出，雪梨在封鎖的4個月內達成解封條件，已有73.5%的16歲以上人口完整接種新冠疫苗，超過90％的目標人口至少已接種一劑疫苗。新南威爾斯州力求能在10月底前後，達成疫苗覆蓋率8成的目標，並進一步放寬防疫限制，然未接種疫苗者須留在家中，直至12月1日。

澳洲Delta變異株爆發，自雪梨延燒到墨爾本，墨爾本自8月5號施行封鎖，該國首都坎培拉也自8月12日起封鎖，目前尚未解封。
澳洲
雪梨
新冠疫情
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Delta變異株病毒

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更新時間 : 2021-10-11 16:45 GMT+08:00

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