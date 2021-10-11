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四方成員國本月聯合軍演 軍艦齊聚孟加拉灣

本次軍演將是自美、英、澳AUKUS安全聯盟公布以來，四方成員國首次軍事接觸。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/11 14:28
2021年的馬拉巴爾軍演第二階段將於10月12到14日舉行，四方安全對話成員國皆派遣軍艦前往參與。(2012資料圖)

2021年的馬拉巴爾軍演第二階段將於10月12到14日舉行，四方安全對話成員國皆派遣軍艦前往參與。(2012資料圖)

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）印媒報導，「四方安全對話」（the Quad） 成員美國、印度、日本、澳洲今年8月於關島外海舉行「馬拉巴爾 2021」（（Malabar 2021）4國海上聯合軍演，加強聯合作戰能力。該軍演第二階段將於本月12日至15日在孟加拉灣舉行，四國都將派遣軍艦參與。

印度教徒報引述一名官員表示，第二階段軍演將於12日開始在孟加拉灣舉行，為期三日。這也是自美、英、澳AUKUS安全聯盟公布以來，四方成員國首次軍事接觸。

印度海軍在聲明中指出，印方將派出飛彈驅逐艦「蘭維傑伊號」（INS Ranvijay）、匿蹤巡防艦「薩特普拉號」（INS Satpura）、P-8反潛巡邏機和一艘潛艇參加演習。美國海軍將派出航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）、巡洋艦「夏普倫湖號」及驅逐艦「史托克代爾號」（USS Stockdale）。

至於日本海上自衛隊，由直升機護衛艦「加賀號」和驅逐艦「村雨號」加入演習陣容；澳洲皇家海軍的護衛艦「巴拉瑞特號」（HMAS Ballarat）和補給艦「天狼星號」（HMAS Sirius）也將參加演習。

馬拉巴爾演習始於1992年，當時為美印雙邊演習。2015年日本加入，爾後澳洲也於2020年被納入演習中。多年來，馬拉巴爾演習的範圍與複雜度有相當的提升，且自成員增加後，演習更近一步深化夥伴國間的互操作性。
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更新時間 : 2021-10-11 15:12 GMT+08:00

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