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【台灣本土+0破功】10/11 增1例本土在新北市　為內湖某幼稚園老師　98名學生、家長已遭匡列

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/11 14:11
台灣10/11新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案、10例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

台灣10/11新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案、10例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥說，今日新增1例本土個案(案16411)，為40多歲女性，居住地為新北市，在台北市內湖區某幼稚園工作，於7月曾接種1劑莫德納疫苗，今(2021)年10月9日因其他原因就醫採檢，並於今日確診(Ct值34.9，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)，N和S蛋白都呈現陽性，加上該個案今年5月下旬已有咳嗽症狀，研判為舊案，另外，今日再次採檢PCR，結果為陰性。

衛生單位已匡列接觸者98人，其中67人列居家隔離（包含一個班的幼稚園學生和老師、家長和家長的同事）、1人列自主健康管理、其餘30人列自我健康監測；將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

不過雖然台北市內湖區某幼兒園確診的老師居住於新北市，但初步研判與日前新北板橋Delta變種病毒幼兒園群聚舊案無關。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自印尼(3例，案16405-16407)、美國(2例，案16408、案16412)、菲律賓(2例，案16409、案16410)、新加坡(案16413)及蒙古(2例，案16414、案16415)入境，入境日介於9月26日至10月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

【台灣本土+0破功】10/11 增1例本土在新北市　為內湖某幼稚園老師　98名學生、家長已遭匡列

指揮中心統計，截至目前國內累計16,305例確診，分別為1,668例境外移入，14,583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
境外移入

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更新時間 : 2021-10-11 15:12 GMT+08:00

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