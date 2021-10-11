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慶台灣雙十國慶　芝加哥駐處感謝僑界與美國相挺

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/11 11:00
駐芝加哥辦事處當地時間8日晚間舉行國慶酒會，處長姜森（左5）與美方政要及僑界領袖舉杯合影。 （駐芝加哥辦事處提供）

駐芝加哥辦事處當地時間8日晚間舉行國慶酒會，處長姜森（左5）與美方政要及僑界領袖舉杯合影。 （駐芝加哥辦事處提供）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）為慶祝台灣110年雙十國慶，駐芝加哥辦事處過去兩天主辦或參與4場活動，包含在12輛花車、舞龍及獅隊加上芝加哥地區、美國中西部各地組成的遊行團隊，連同夾道民眾逾2000人參與，駐處感謝僑界與美方人士力挺民主自由台灣。

駐芝加哥辦事處當地時間8日晚間在「合眾俱樂部」（Union League Club）舉辦雙十國慶酒會，9日上午參加芝加哥中華會館的國慶升旗典禮，當天下午應邀參與在芝加哥華埠舉行的國慶遊行及晚間的國慶餐會。

中央社引述駐芝加哥辦事處長姜森說法，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）挑戰，駐處以謹慎態度籌辦今年國慶活動，「看到來自美國各界人士的熱情參加，我們很感動，尤其對許多默默付出貢獻的僑界友人，我們特別感謝」。

聯邦眾議員戴維斯（Danny Davis）、凱莉（Robin Kelly）、卡斯頓（Sean Casten）及帝芬尼（Tom Tiffany）8日出席駐芝加哥辦事處國慶酒會。

報導指出，與會美方政要讚揚台灣民主成就，並說台灣雖面臨威脅，仍堅持強化民主機制及維護人權，與美國是理念相近的夥伴，他們將持續推動美台關係往前邁進。

姜森說，今天台灣成為民主自由的典範，是經過許多人犧牲奉獻才達到的，正如總統蔡英文所言，台灣站在民主的最前線，雖然面臨許多挑戰，「但我們不會退縮」。

逾400名政、商、僑、學界領袖出席酒會，印第安納州長霍爾康（Eric Holcomb）、愛荷華州長雷諾茲（Kim Reynolds）等政要致函祝賀。俄亥俄州參、眾議會則通過友台決議，為中華民國110年國慶獻上祝福。

芝加哥中華會館９日主辦國慶升旗典禮與遊行活動，姜森及駐處人員應邀參與。逾50個機關團體參加遊行，12輛花車、舞龍及獅隊加上芝加哥地區、美國中西部各地組成的遊行團隊，連同夾道民眾逾2000人參與，場面熱烈。

慶台灣雙十國慶　芝加哥駐處感謝僑界與美國相挺

更新時間 : 2021-10-11 12:08 GMT+08:00

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