〈時評〉習近平該學學文明人的規矩

文明人與野蠻人最大的差異是：前者以理服人、也服於理， 後者以力服人、也服於力。

文明國際已有愈來愈多的聲音， 向憑肌肉以撒野為能事的習近平表白：今天的世界， 已非在叢林法則下運作了，是該學文明人規矩的時候了！

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）拒絕向中國的威脅低頭，於去年8 月 30 日率領 89 人來台訪問，理由是「與台灣正常來往不需要其他國家來干涉」、「 民主國家要互相幫助彼此」、「 要支持其他正在為民主奮鬥或者受到強權威脅的國家」。

今年6月，日本率先全球，對亟需疫苗的台灣伸出援手（ 至今已捐贈台灣五次AZ疫苗），理由是：回報台灣人對2011年 日本311大地震的踴躍捐款。 在去年曾獲得台灣捐贈防疫口罩與醫療物資的美國、立陶宛、捷克、 斯洛伐克、波蘭，今年也紛紛回贈疫苗給台灣。

反之，2008年的中國汶川大地震，台灣捐款中國共計88億台幣 （比台灣捐贈日本311大地震的200億日幣還多）， 卻換得今天中國軍機動不動大舉入侵台灣航空識別區， 中國艦艇時不時在台灣週邊海域躍武揚威！

日本、美國、立陶宛、捷克、斯洛伐克、 波蘭的知恩圖報與中國的恩將仇報，恰成文明與野蠻的強烈對比！

美國總統拜登有鑒於近期共機擾台的頻率與規模變大， 10／6在答覆媒體詢問時表示， 已與中國國家主席習近平就台灣議題進行過交談，雙方同意遵守「 台灣協議」（Taiwan agreement）； 白宮發言人莎琪則重申美國立場是恪守台灣關係法下的對台承諾。

在此必須提醒，拜登不能太天真，把習近平的「同意遵守」全當真， 忘了聽其言後更要觀其行的必要， 忘了他有一夕之間把香港一國兩制變不見的失信毀諾前科， 忘了在其統治下任何（才幾十年前的）條約協議都可以被視為「 歷史文件」、「廢紙一張」！

尊重異己、濟弱扶傾、信守承諾，是文明人的ABC！ 除非習近平能以實際行動證明自己已具備文明人該有的規矩， 諸如停止霸凌台灣並熱烈歡迎台灣加入WHO、聯合國， 關閉維吾爾人的「再教育營」，拆除在南海島礁的所有「違章建築」 ，無異議接受國際法庭的「南海仲裁」，否則， 言之過早地相信習近平言出必行絕對不切實際！

（作者為新竹教育大學退休副教授）