颱風「圓規」今明天離台灣最近　北北基宜花等9縣市防豪大雨

因輕颱「圓規」外圍環流影響，氣象局今（11）日針對9個縣市發布豪雨特報。(圖/中央氣象局提供) 因輕颱「圓規」外圍環流影響，氣象局今（11）日針對9個縣市發布豪雨特報。(圖/中央氣象局提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局今（11）日針對9個縣市發布豪雨特報，因輕颱「圓規」外圍環流影響，東半部有局部大雨或豪雨發生的機率，北北基等7縣市需防大雨；而基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全；明天白天就有機會解除海上警報。

根據氣象局最新資料顯示，輕颱「圓規」今日上午８時的中心位置在北緯 18.7 度，東經 124.5 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 520 公里之海面上，以每小時25公里速度，向西進行；其過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，有繼續擴大的趨勢，正逐漸接近巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅。

受到外圍環流影響，今、明（１１日、１２日）兩天北部及東半部地區有陣雨，易有大雨或豪雨發生，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖亦有局部短暫陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，明日澎湖及馬祖沿海亦有長浪發生的機率。

中央氣象局上午舉辦「第18號颱風（圓規）海上颱風警報記者會」，預報員謝佩芸表示，「圓規」的外圍環流已逐漸為北部和東半部帶來風雨，預計今、明天影響台灣最大，未來會持續往西通過南海，今天深夜到明天上午通過台灣南方，預估明天暴風圈脫離台灣附近海域，因此明天白天以後有機會解除海上颱風警報。

謝佩芸強調，雖然發布的是海上颱風警報，颱風的中心本身離台灣有段距離，但圓規外圍環流相當寬廣，颱風仍會為陸地帶來明顯風雨，因此持續為台灣北部、東半部地區帶來一陣陣的風雨；宜蘭、花蓮地區以及北部的山區，甚至可能出現局部豪雨等級以上的降雨。

另外，因颱風外圍環流沉降作用影響，彰化至台南、南投及金門可能有攝氏36度以上高溫，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

氣象局亦針對９個縣市發布豪雨特報，宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、桃園地區及新竹、台中山區有局部大雨發生的機率。

豪雨特報地區為宜蘭縣、花蓮縣；大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台東縣。

停班停課方面，由於颱風暴風圈正逐漸接近巴士海峽，東半部首當其衝之下，台東縣政府稍早表示，根據氣象局預測蘭嶼今天平均風力10級、最大陣風14級，受圓規颱風外圍環流影響，為維護鄉親安全，今天停班停課。