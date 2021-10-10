【2021雙十國慶】台北101好熱鬧　上午國立「台灣交響樂團」在91樓演出•晚間點燈替中華民國慶生

國立台灣交響樂團10日受邀在110年國慶大會暖場演出，以完整編制近80人樂團登上台北101大樓91樓觀景台，以「音樂百年－天佑福爾摩沙」... 國立台灣交響樂團10日受邀在110年國慶大會暖場演出，以完整編制近80人樂團登上台北101大樓91樓觀景台，以「音樂百年－天佑福爾摩沙」為慶祝國慶活動揭開序幕。（國台交提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）慶祝中華民國國慶，台北101今天(10日) 晚間6時30分開始點燈打字，以「民主國度」、「自由台灣」、「歡慶國慶」等字樣，邀請全民一同祝福台灣生日快樂。

圖/中央社

慶祝中華民國雙十生日，台北101表示，預計今天晚間6時30分至10時之間點燈打字，邀請全民一起歡慶國慶，齊祝美好之地、民主台灣生日快樂。

台北101晚間點燈將打上的字樣包含「婆娑之島」、「美好之地」、「民主國度」、「自由台灣」、「全民齊心」、「歡慶國慶」、「TW生日快樂」。

其實今天上午總統府前的國慶大會， 101也參了一咖。因為國立台灣交響樂團今天在中華民國110年國慶大會序曲暖場打頭陣，他們站上台灣最高樓101，詮釋多首搭配前輩藝術家畫作的組曲，用世界語言的古典音樂，向全球傳達台灣清新豐沛的藝術力量。

國立台灣交響樂團（國台交）近80人編制樂團陣容，今早站上台北101大樓91樓觀景台，以「音樂百年─天佑福爾摩沙」的演出，為中華民國國慶活動揭開序幕。

台灣歷史最悠久的交響樂團國台交全體團員，搭配新生代樂團助理指揮葉政德與旅美年輕編曲家張菁珊，聯手象徵台灣音樂人才生生不息，深具傳承意味。

國台交選擇站在台北101西側觀景台，對著總統府零時差放送演出實況，表演內容取材「登山列車」、「望春風」、「阮若打開心內的門窗」、「美麗的稻穗」、「客家本色」以及「天佑台灣」等樂曲，融合以台灣前輩畫家陳慧坤、陳澄波、林玉山及楊三郎的畫作製成的動畫，整體演出展現了飽滿的藝術張力。

中央社引述指揮葉政德今天受訪表示，在高樓層演出，全團要克服風大以及光線問題，「今天是第一次在台灣最高樓為國家慶生，在藍天白雲的背景下演奏音樂，我跟團員們都很感動。」

目前人在洛杉磯的張菁珊，透過網路直播觀看自己的編曲演出，她聽到最後國台交團員們演奏「天佑台灣」時，在異鄉的自己都不禁落淚，「我當時創作想像的畫面就是玉山，大開大闊，能夠用音樂為台灣慶生，也是我自己音樂生涯的里程碑。」

張菁珊說，她希望讓民謠聽起來不會有懷舊感，同時要讓管弦樂團發揮旋律強項，「要在這兩者中間找到平衡，我選擇不艱澀的和聲，融入自己在古典樂所學，希望讓民眾印象深刻。」

為了完成這個「不可能任務」，國台交團長劉玄詠表示，要克服兩地訊號傳送零時差的技術問題；再加上空拍機很少飛到91層樓高，也要考量高空的風切聲。樂團為了搬運樂器到觀景台，還得人工走樓梯從88樓搬到91樓，幸好演出結果圓滿，也再次為國台交創下動人的演出紀錄。

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」10日上午登場，CH-47運輸直升機吊掛典禮史上最巨幅國旗飛往總統府上空，行經台北101大樓(上圖)，吸引眾人目光。（下圖）許多民眾把握機會在國慶日上午到觀景台拍攝戰機衝場的畫面。此為民眾在89樓拍攝情形。中央社