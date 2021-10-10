【投資理財】綠能商機大•選擇標的宜慎重　耐心等待瓜熟蒂落

歐盟極力推動2050年淨零碳排目標，2030年碳排減量50％ 。台灣企業如果不能配合節能減碳，外銷困境嚴重，政府積極發展綠 能，希望能在2025年達到總發電量20％，商機極大， 值得注意。

據統計，今年1至7月，台灣總發電量1419億度，其中燃氣58 8億度，占4成；燃煤506億度，占35.6%；核能發電174 億度，逾1成，再生能源占5.8%。政府計劃2025非核家園後 ，50％靠天然氣發電，30％燃煤，20％再生能源， 以目前再生能源發量遠不及需求，成長空間大，不少上市櫃公司已積 極投入。

綠能涵蓋範圍包括太陽能、水力能、風力能、生質能、地熱能、海洋 能，其中以太陽能為最大宗，技術漸臻成熟，國內積極發展業者不少 ，其他如風力能、生質能、地熱能，都有業者發展，水力能、 海洋能成本投資太大，非一般業者所能負擔。

由於不少綠能概念股股價格已高，投資人如何避免風險，選擇長期好 標的，應是首要考慮。最安全標的綠能股，其實是台汽電( 8926)、大汽電(8910)，兩者皆為台電公司轉投資企業。 台電持股台汽電27.7%，東元電機持股2％。 近10年每年股息在1.2元至1.6元之間，存股10年， 股息14.4元，股價亦從18元，漲到38元多，一倍以上， 投資報酬率佳，風險低。

大汽電也在積極成長中，過去10年股息共配發8.1元，雖比台汽 電較差，但近年股息亦在成長中，2020年1.4元，2019年 1.1元。今(2021)年上半年EPS 0.91元，預期全年度有望達到1.8元，明年股息應不會差。最 近外資默默買進台汽電及大汽電，應是看好兩家公司未來綠能商機。

台泥(1101)近年積極轉型綠色企業，9月董事會通過一系列綠 能、儲能等綠色投資案，總投資額高達223億元，深受矚目，其中 蘇澳廠與花蓮和平廠等兩個水泥廠區，打造大型儲能系統，規模分別 達到87.5MW、250MW，與目前國內最大的AFC調頻備轉 輔助容量僅5MW，規模相當驚人，未來可協助國內太陽能、風電所 產生的再生能源儲能及運用。

另外台泥投資子公司三元能源科技120億元，計劃在小港設立台灣 第一座超級電池工廠，生產高階高容量高充放電功率的鎳三元電池。 並在花蓮投資47.84億元， 自地委建再生資源利用中心擴建工程，協助花蓮解決垃圾危機。

身為台灣第一家上市公司，台泥長期股利穩定，財務佳，社會形象良 好，如今轉型綠能產業，投資人如欲投資低風險綠能企業， 應該是不錯的選擇。

建立綠能產業有三階段，分別是太陽能廠建置、風力發電廠建置、儲 能設備建置，台灣下一個階段綠能重點，就是要建置儲能設備，除了 台泥之外，台達電(2308)也是安全好標的。

台達電在金門塔山電廠夏興分廠建置的儲能系統，包括1MWh的鋰 電池儲能系統、2MW容量的功率調節系統，可以在200毫秒( 0.2秒)內，提供2MW電力，為電網爭取30分鐘的緩衝時間， 解決金門用電尖峰可能發生跳電問題。目前再規劃興建一套鈉硫電池 儲能系統，電池容量超過10MWh(1萬度電)，再創最大紀錄。

華立(3010)與智捷能源(8176)、中華電信(2412) 共同組成的「智慧能源鐵三角」。廣錠(6411)與美國普威能源 ，合組「台普威」，已獲得台電「儲能自動頻率控制(AFC) 調頻備轉輔助服務」標案，未來儲能商機大。

投資人選擇綠能股，宜鎖定目前財務狀況良好，營收、獲利、股利皆 穩定標的為宜，由於綠能涵蓋範圍太廣，不少企業還在燒錢階段， 成敗未知，投資人最好避免跟著題材走，造成不必要的損失， 上述4檔綠能績優股，應可考慮成為長期存股標的， 只要投資價值不高，風險有限。