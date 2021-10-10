【投資理財】綠能商機大•選擇標的宜慎重　耐心等待瓜熟蒂落

示意圖為沙崙智慧綠能科學城空拍照。（台南市經發局提供） 中央社檔案照片
示意圖為沙崙智慧綠能科學城空拍照。（台南市經發局提供） 中央社檔案照片
歐盟極力推動2050年淨零碳排目標，2030年碳排減量50％。台灣企業如果不能配合節能減碳，外銷困境嚴重，政府積極發展綠能，希望能在2025年達到總發電量20％，商機極大，值得注意。
據統計，今年1至7月，台灣總發電量1419億度，其中燃氣588億度，占4成；燃煤506億度，占35.6%；核能發電174億度，逾1成，再生能源占5.8%。政府計劃2025非核家園後，50％靠天然氣發電，30％燃煤，20％再生能源，以目前再生能源發量遠不及需求，成長空間大，不少上市櫃公司已積極投入。
綠能涵蓋範圍包括太陽能、水力能、風力能、生質能、地熱能、海洋能，其中以太陽能為最大宗，技術漸臻成熟，國內積極發展業者不少，其他如風力能、生質能、地熱能，都有業者發展，水力能、海洋能成本投資太大，非一般業者所能負擔。
由於不少綠能概念股股價格已高，投資人如何避免風險，選擇長期好標的，應是首要考慮。最安全標的綠能股，其實是台汽電(8926)、大汽電(8910)，兩者皆為台電公司轉投資企業。台電持股台汽電27.7%，東元電機持股2％。近10年每年股息在1.2元至1.6元之間，存股10年，股息14.4元，股價亦從18元，漲到38元多，一倍以上，投資報酬率佳，風險低。
大汽電也在積極成長中，過去10年股息共配發8.1元，雖比台汽電較差，但近年股息亦在成長中，2020年1.4元，2019年1.1元。今(2021)年上半年EPS 0.91元，預期全年度有望達到1.8元，明年股息應不會差。最近外資默默買進台汽電及大汽電，應是看好兩家公司未來綠能商機。
台泥(1101)近年積極轉型綠色企業，9月董事會通過一系列綠能、儲能等綠色投資案，總投資額高達223億元，深受矚目，其中蘇澳廠與花蓮和平廠等兩個水泥廠區，打造大型儲能系統，規模分別達到87.5MW、250MW，與目前國內最大的AFC調頻備轉輔助容量僅5MW，規模相當驚人，未來可協助國內太陽能、風電所產生的再生能源儲能及運用。
另外台泥投資子公司三元能源科技120億元，計劃在小港設立台灣第一座超級電池工廠，生產高階高容量高充放電功率的鎳三元電池。並在花蓮投資47.84億元，自地委建再生資源利用中心擴建工程，協助花蓮解決垃圾危機。
身為台灣第一家上市公司，台泥長期股利穩定，財務佳，社會形象良好，如今轉型綠能產業，投資人如欲投資低風險綠能企業，應該是不錯的選擇。
建立綠能產業有三階段，分別是太陽能廠建置、風力發電廠建置、儲能設備建置，台灣下一個階段綠能重點，就是要建置儲能設備，除了台泥之外，台達電(2308)也是安全好標的。
台達電在金門塔山電廠夏興分廠建置的儲能系統，包括1MWh的鋰電池儲能系統、2MW容量的功率調節系統，可以在200毫秒(0.2秒)內，提供2MW電力，為電網爭取30分鐘的緩衝時間，解決金門用電尖峰可能發生跳電問題。目前再規劃興建一套鈉硫電池儲能系統，電池容量超過10MWh(1萬度電)，再創最大紀錄。
華立(3010)與智捷能源(8176)、中華電信(2412)共同組成的「智慧能源鐵三角」。廣錠(6411)與美國普威能源，合組「台普威」，已獲得台電「儲能自動頻率控制(AFC)調頻備轉輔助服務」標案，未來儲能商機大。
投資人選擇綠能股，宜鎖定目前財務狀況良好，營收、獲利、股利皆穩定標的為宜，由於綠能涵蓋範圍太廣，不少企業還在燒錢階段，成敗未知，投資人最好避免跟著題材走，造成不必要的損失，上述4檔綠能績優股，應可考慮成為長期存股標的，只要投資價值不高，風險有限。