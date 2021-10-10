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伊拉克提前大選 投票率恐創新低

該選舉原定於明年舉行，但由於2019年數以萬計的民眾走上街頭抗議，遭到血腥鎮壓，政府後讓步提前舉行選舉。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/10 18:07
伊拉克今（10）日提前舉行大選，投票人數恐創新低。（圖／美聯社）

伊拉克今（10）日提前舉行大選，投票人數恐創新低。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）伊拉克今（10）日提前舉行議會改選，儘管該選舉被視為是對反政府示威的讓步，然許多抗議者揚言抵制投票，恐創新低。

美聯社法新社報導，因今日舉行議會大選，伊拉克全國各地機場自昨天傍晚至明天清晨全部關閉。儘管大眾對此場選舉存疑，仍有一些伊拉克民眾希望在經歷數十年衝突與管理不善後，議會能實現改革。

該選舉原定於明年舉行，但由於2019年數以萬計的民眾走上首都巴格達及南部省份街頭，抗議地方性腐敗、公共服務殘破和失業率上升。抗議者遭軍隊以實彈以及催淚瓦斯攻擊，短短數月逾600人遭殺害、數千人受傷，有數十名反政府人士遭到殺害、綁架或恐嚇，外界指控親伊朗武裝團體為幕後主謀，而伊拉克許多國會議員與它們勾結。

儘管當局讓步並於今日提前舉行選舉，許多對政府不信任的抗議呼籲抵制投票，分析家預測今日的選舉可能創下破紀錄的低投票率。該國2018年的選舉中，僅有44%的符合資格的選民投票，已是歷史新低，今次大選恐再次刷新紀錄。

根據伊拉克選舉委員會，至少有167個黨派和超過3200名候選人將角逐329個國會席次。伊拉克舉行選舉後，總統、總理和內閣往往將展開長達數月的關於的冗長談判。

今日投票所從當地時間上午7時開放到下午6時關閉，歐洲聯盟（EU）與聯合國派出的數十名選舉觀察員將監看投票過程。聯合國駐伊拉克代表團在投票開始前表示：「伊拉克民眾應該要有把握，能在不受壓力、恐嚇及威脅的狀況下投票。」這場選舉提前一年舉行，是對青年團體示威運動的罕見讓步。
伊拉克
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