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【生物多樣性】鰲鼓濕地發現3新種「蠅虎蜘蛛」 在地命名讓世界看見台灣

蠅虎蜘蛛的特性是不結網，以彈跳方式捕捉獵物，生存在海邊的樹林、短草區，身軀不大，可以附著在鳥類身上，「搭便車」遷徙。

By 科技組, 台灣英文新聞
2021/10/10 19:03
圖為嘉義獵蛛（Evarcha hiayiensis）。 （崑山科大翁義聰提供）中央社

圖為嘉義獵蛛（Evarcha hiayiensis）。 （崑山科大翁義聰提供）中央社

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）崑山科大教授翁義聰團隊經過8年多研究，在嘉義縣鰲鼓濕地發現3種新種蠅虎蜘蛛，近日在Natural Resources國際期刊發表，並以「臺灣」及「嘉義」命名，彰顯台灣生物多樣性，讓世界看見台灣。

【生物多樣性】鰲鼓濕地發現3新種「蠅虎蜘蛛」 在地命名讓世界看見台灣

崑山科大教授翁義聰團隊，在嘉義縣鰲鼓濕地發現3種新種蠅虎蜘蛛，並以「臺灣」及「嘉義」命名，用於紀念發現的地點與彰顯台灣生物多樣性。上圖為臺灣小菱頭蛛（Microbianor formosana）。下圖為臺灣侏斑蛛（Euophrys taiwanus）。（翁義聰提供）中央社

【生物多樣性】鰲鼓濕地發現3新種「蠅虎蜘蛛」 在地命名讓世界看見台灣

崑山科技大學環境工程系教授翁義聰表示，2013年至2014年與研究生陳國明、林泰宇在鰲鼓濕地採集數百隻蜘蛛標本，經過8年多的研究、分類，終於在今年9月底將成果發表在Natural Resources國際期刊。

翁義聰說，總共發現了3種新種蠅虎蜘蛛，分別命名為「臺灣侏斑蛛」（Euophrys taiwanus）「臺灣小菱頭蛛」（Microbianor formosana）「嘉義獵蛛」（Evarcha chiayiensis），用於紀念發現的地點與彰顯台灣生物多樣性，讓世界看見台灣。

另外，也首次在台灣發現三列貓跳蛛（Carrhotus tristis）、鱗狀獵蛛（Evarcha bulbosa）、雙帶扁蠅虎（Menemerus bivittatus）、溝渠蠅虎（Plexippus petersi）、鏽寬胸蠅虎（Rhene rubrigera）及齊氏合跳蛛（Synagelides zhilcovae）6種蜘蛛。

中央社引述翁義聰指出，蠅虎蜘蛛的特性是不結網，以彈跳方式捕捉獵物，生存在海邊的樹林、短草區，身軀不大，可以附著在鳥類身上，「搭便車」遷徙。

嘉義縣政府農業處表示，翁義聰團隊專攻台灣濕地動物行為及生態學研究，為當前主要研究濕地及蠅虎蜘蛛的專家之一，這次的新發現，讓全世界可以看到台灣學者的貢獻，嘉義縣也與有榮焉。

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更新時間 : 2021-10-10 19:24 GMT+08:00

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