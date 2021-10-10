力麗觀光十五周年慶 續住優惠999元起

一起防疫一起公益。為了支援醫護及醫療體系，台北捐血中心、台灣省商業會與力麗集團及所屬關係企業再次號召大家一起來捐血。捐血活動於10月8日(五)上午9：30起在台北市松江路168號(省商會大樓前)舉辦，捐血成功的民眾追蹤力麗觀光粉絲頁還可獲得力麗觀光300元折價券與清靜海Dr. VK 負離子瞬效消毒滅菌噴霧，盼社會大眾一起挽袖捐血，為台灣的醫護體系辛苦的防疫加油!

在企業社會責任的理念下，力麗集團不落人後長年推動公益活動，10月8日(五)發動企業愛心日動員關係企業，包含紡織、營建、環工、飯店、貿易、科技、能源、長照、食品、基金會等十大事業體，當日9:30-16:00與台北捐血中心合作舉辦「熱血傳遞幸福捐血活動」，地點於台灣省商會大樓前 (台北市松江路168號)，當日將由力麗集團各公司董事長等一級主管帶領員工一起前往捐血車捐血，除號召集團員工一起響應捐血外，更提供了住宿折價券與清靜海Dr. VK 負離子瞬效消毒滅菌噴霧等好禮，盼能吸引附近上班族及民眾一起為社會大眾盡一份心力。

此次合作舉辦捐血的台北捐血中心指出，為提供民眾安全的捐血環境，捐血點均落實體溫測量、手部消毒及健康問診的防疫措施，並加強捐血場所通風及增加消毒頻率，以確保民眾在安全無虞的環境中完成捐血。另外也提醒民眾如於捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡速就醫並撥打專線通知捐血中心；而自中央流行疫情指揮中心公布之旅遊警示地區返臺之民眾，以及曾被確診感染新型冠狀病毒或曾與確定病例之密切接觸者，請暫緩捐血28天。

力麗觀光表示，此次受台北捐血中心請託，也正逢力麗觀光十五週年慶，雖目前仍處防疫階段，除戮力做好防疫工作外，在安全的捐血環境下以「熱血傳遞幸福捐血活動」為號召，在10月8日上班日進行捐血公益活動，集團各相關事業體也進行分時分流的方式進行，並廣邀客戶、民眾挽袖捐血、展愛心，協助紓緩國內嚴重缺血的現象，幫助醫療用血之需，散發愛的力量溫暖社會。

力麗觀光於十五週年慶特別動員進行10月8日的「熱血傳遞幸福捐血活動」，更推出力麗週年慶「就．好．玩．」住房專案，即日起至10月31日入住力麗哲園飯店月潭館、力麗儷山林會館墾丁館、力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊及國際品牌花蓮力麗華美達安可酒店，即可以平日續住999元起的優惠入住。雙十連假即將來臨，力麗集團飯店事業群「就．好．玩．」住房專案，入住10月10日雙十節，10月11日即可以999元起續住，讓收假晚一點，假期長一點。活動詳情請洽力麗觀光官網查詢 。