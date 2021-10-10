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【台灣雙十國慶焰火在高雄】旗津風浪大•2%焰火發射筒捲落海中　高市府主辦單位:不影響活動　　

2021 (民國110年)國慶焰火主會場觀賞區容留觀賞數從69萬降到2萬人，施放焰火發數近2萬發，12吋及16吋大口徑高空焰火彈達百發以上，為歷年最多，施放時間約30分鐘。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/10 16:04
110年國慶焰火在高雄，高雄市府9日布置好「海景第一排」搖滾區2萬張座椅，高雄市副市長史哲除感謝工作人員迅速完成場地布置，也呼籲民眾屆時...

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延伸閱讀：高雄國慶焰火首日預約突破2萬人•5日將抽籤　另於8日起舉辦熱氣球升空浪漫體驗活動

【台灣雙十國慶焰火在高雄】旗津風浪大•2%焰火發射筒捲落海中　高市府主辦單位:不影響活動　　圖/高雄市觀光局

【台灣雙十國慶焰火在高雄】旗津風浪大•2%焰火發射筒捲落海中　高市府主辦單位:不影響活動　　

2021國慶焰火10日晚上在高雄舉行，上午天氣晴朗炎熱，各觀賞點尚未湧現明顯人潮。中央社

【台灣雙十國慶焰火在高雄】旗津風浪大•2%焰火發射筒捲落海中　高市府主辦單位:不影響活動　　

2021國慶焰火10日晚間將在高雄港灣施放，放置在旗津南堤的部分焰火發射筒，9日傍晚因風浪大又逢滿潮，遭海浪擊落海中。（民眾提供）
中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2021國慶焰火今天(10/10) 晚上將在高雄港灣施放，但放置在旗津南堤的部分焰火發射筒，昨(9日)傍晚突遭浪擊落海，導致無法使用。慶籌會指稱落海焰火僅占總數2%，不影響活動進行。(節目表定時間如下)

架設在高雄旗津南堤的焰火發射筒，昨傍晚有不少焰火發射筒陸續遭海浪擊落海中，當地居民發現後議論紛紛，擔心影響晚上焰火施放活動。

中央社引述慶籌會焰火處副處長劉文琳表示，昨傍晚因風浪大又逢滿潮，放在旗津南堤的部分焰火發射筒遭海浪擊落海中，已陸續清理打撈，未落海的發射筒已加固，加固後未再傳出有發射筒落海。

劉文琳說，焰火放在發射筒中，發射筒落海後浸水失效，無法使用，但不會有安全問題，已陸續找回中；落海的焰火只占總焰火數量約2%，其他9成以上焰火多集中在高雄1到9號碼頭，對晚上施放焰火活動影響不大。

高雄市政府觀光局副局長劉秀英也說，慶籌會焰火處布設的焰火，昨晚發現因天氣關係，風浪不穩定，被海浪撲打落海，已派員清理並清點數量，但不會影響今天晚上的焰火施放，會就現有的數量持續進行施放。

2021國慶焰火主會場觀賞區容留觀賞數從69萬降到2萬人，施放焰火發數近2萬發，12吋及16吋大口徑高空焰火彈達百發以上，為歷年最多，施放時間約30分鐘。

今天上午晴朗炎熱，高雄各景區及交通場站尚未湧現明顯人潮。警方動員4600多名警、義交負責交通疏導、維安，衛生局也派員宣導防疫、保持距離。

高雄市警察局表示，今天共動員4600多名警、義交人力，主要負責交通管制、疏導及維安，成功路以西幾乎都是管制範圍，許多道路已設置安全護欄，避免人潮影響車道，發生危險。衛生局也表示，將派員到各觀賞點宣導防疫、保持距離。

這次國慶焰火觀賞點，除了主會場2萬席次外，市府也公布包括旗津沙灘、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、夢時代周邊、西子灣觀景平台等15個觀賞點。

但上午或許是太熱且距離施放焰火時間還早，高雄捷運、輕軌、渡輪等交通場站及15處觀賞景區尚未有明顯人潮聚集，15處觀賞景區約數百人，均預計午後才會陸續湧現人潮。

高捷公司表示，截至上午11時，輕軌運量約2300人次，捷運運量1萬8000人次，比上週日增2、3成。

高雄市輪船公司表示，前往旗津的渡輪，昨天約1萬9000人次，跟上週六相比，增約4000人次。上週日則約1萬6000人次，今天預計可創下近期人潮高峰。

高雄市觀光局公布的15處外圍觀賞焰火景區，包括哈瑪星鐵道園區、西子灣遊客中心、打狗英國領事館文化園區、旗津輪渡站周邊、旗津沙灘、星光水岸公園、旗津風車公園、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、國立中山大學、夢時代周邊、83期重劃公園、旗津漁港周邊、壽山情人觀景台暨忠烈祠周邊、西子灣觀景平台等。

10/10 (日) 節目表定時間

•電視轉播 18:30

•晚會表演/直播平台 19:00

•焰火施放 20:00

15大焰火觀賞點詳細介紹：

https://khh.travel/zh-tw/event/news/4106

電視轉播鎖定：

• 年代MUCH台 38頻道

• 壹電視綜合台 MOD 312頻道

直播平台鎖定：

　• 中華電信MOD

　• Hami Video（多視角直播）

　• LINE TODAY LIVE官方帳號

　• 高雄市政府YouTube頻道

　• 高雄一百Facebook粉絲專頁

　• 陳其邁 Facebook粉絲專頁

　• 高雄廣播電臺 （19:30~20:30）

　• yahoo! tv （19:55開始）

【台灣雙十國慶焰火在高雄】旗津風浪大•2%焰火發射筒捲落海中　高市府主辦單位:不影響活動　　
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