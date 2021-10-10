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賀雙十國慶 賴清德： 以台灣為榮，為她奮鬥

賴清德表示，「台灣面對這個時代的考驗，在磨練裡堅強、在逆境中前行、在壓力下昂首」。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/10 15:35
台灣副總統賴清德今（10）日出席國慶大會，下午於臉書發文賀「中華民國生日快樂」。（圖／賴清德臉書）

台灣副總統賴清德今（10）日出席國慶大會，下午於臉書發文賀「中華民國生日快樂」。（圖／賴清德臉書）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）雙十國慶舉國歡騰，副總統賴清德今（10）日下午也於臉書祝賀「中華民國生日快樂」。他表示國家正面臨複雜、多元的挑戰，台灣人正寫下關於團結而非分裂、勇敢而非屈服、希望而非恐懼的歷史，並強調以台灣為榮，並為她而奮鬥。

上午國慶大會賴清德並未發表演說，下午他透過臉書發文指出，此時此刻，國家所面臨的挑戰，是艱難、複雜且多元的：病毒無情籠罩整個世界、印太區域情勢詭譎、全球經濟的轉變、極端氣候來勢洶洶、能源新時代的開啟、國內產經結構及公平正義。

賴清德相信，只要團結一致、凝聚共識，就能跨越障礙、修復撕裂、建構機制、壯大國家，讓台灣以自信與勇敢的腳步，與自由世界邁步同行。

他引述總統蔡英文在國慶演說中重申的兩岸立場與「四個堅持」，即台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力，在兩岸關係的立場上，「善意不變、承諾不變，」主張維持現狀，並全力阻止現狀被片面改變。對內則「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

賴清德說，病毒肆虐全球，台灣能如常生活，在國內有防疫無名英雄的辛苦，以及國人自律生活；國境上有英勇國軍的夙夜守護，以及日漸茁壯的戰備實力；在國際上有卓越的產業團隊，以及優秀運動選手的耀眼成績，相信台灣會越來越好。

賴清德強調，「我們正在寫歷史，這是一段關於團結而非分裂、勇敢而非屈服、希望而非恐懼的歷史，將以此告訴世界，台灣面對這個時代的考驗，在磨練裡堅強、在逆境中前行、在壓力下昂首，我們以台灣為榮，並為她而奮鬥！」
雙十國慶
國慶
賴清德

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