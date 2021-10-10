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台灣10/10新增7例境外移入COVID-19確定病例　例行記者會因國慶暫停一次

▲醫福會執行長王必勝、疾管署副署長羅一鈞、疾管署署長周志浩等防疫有功人員，上午也參與國慶車隊遊行。羅一鈞並且和東奧銅牌得主羅嘉翎等人在典禮上領唱國歌。▲今天10/10除了是國家的生日，衛福部官方臉書提醒大家，今天同時也是世界心理健康日，請大家注意自己也關心別人的心理健康，尤其在疫情期間！

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/10 14:42
110年國慶大會10日在總統府前登場，衛福部醫福會執行長王必勝（右起）、疾管署副署長羅一鈞、疾管署長周志浩、疾管署副署長莊人祥等防疫有功...

110年國慶大會10日在總統府前登場，衛福部醫福會執行長王必勝（右起）、疾管署副署長羅一鈞、疾管署長周志浩、疾管署副署長莊人祥等防疫有功...

台灣10/10新增7例境外移入COVID-19確定病例　例行記者會因國慶暫停一次圖/衛福部

台灣10/10新增7例境外移入COVID-19確定病例　例行記者會因國慶暫停一次110年國慶大會10日登場，由疾管署副署長羅一鈞 （前右4）、東京奧運銅牌得主羅嘉翎（前左4）、護理師施宜君（前右2）、護理師陳昀湞（前右3）等人共同領唱國歌。 中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今(10)日為雙十國慶日，中央流行疫情指揮中心記者會暫停一次，醫福會執行長王必勝、疾管署副署長羅一鈞、疾管署署長周志浩等防疫有功人員，上午也參與國慶車隊遊行。羅一鈞並且和東奧銅牌得主羅嘉翎等人在典禮上領唱國歌。

今年5月間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，雙和醫院一名62歲確診病患疑似情緒不穩，持刀砍傷3名護理師，震驚社會。其中施宜君、陳昀湞2位護理師也獲選為國慶大典國歌領唱成員。

根據指揮中心最新發布的新聞稿，今(10)日國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自緬甸(4例，案16398-16401)、印尼(案16402)、馬來西亞(案16403)及新加坡(案16404)入境，入境日介於今(2021)年9月27日至10月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,294例確診，分別為1,658例境外移入，14,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

今天除了是國家的生日，衛福部官方臉書提醒大家，今天同時也是世界心理健康日！

衛福部小編po文指出：

心理健康真的非常重要，尤其是疫情期間，很多人因此感到緊張、焦慮......

希望大家一起給予身邊的親朋好友感同身受的陪伴。除了提醒自己記得求助並非示弱、心情低落時不要害怕求助外，也要用尊重、有同理心的方式對身邊的人表達關心～

畢竟，有時候一句不尊重人沒有同理心的話，可能會讓對方心情低落好久好久呢！與正面臨低潮的親朋好友相處，一起努力，不用自身價值為唯一標準去指責、去批判、去分析，讓對方知道「無論如何，有我在」，超棒！

一起讓世界變得更加溫柔吧！　

台灣10/10新增7例境外移入COVID-19確定病例　例行記者會因國慶暫停一次衛福部官方臉書
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