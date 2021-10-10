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台灣雙十國慶超精彩 全程直播不漏看

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/10 09:49
2021雙十國慶大會現場（圖／翻攝自總統府）

2021雙十國慶大會現場（圖／翻攝自總統府）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣喜迎雙十國慶，今（10）日國慶大會自開場便精彩萬分，不僅將有CH-47運輸直升機吊掛典禮史上最巨幅國旗通過總統府上空，並由衛福部疾管署副署長羅一鈞等人領唱國歌，總統蔡英文則將以「共識化分歧，團結守台灣」為題發表演說，還有精彩的國軍展演壓軸在後，為國慶大會劃下完美句點。

中央社報導，「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」上午8時55分舉行，打頭陣的是國立台灣交響樂團，完整編制近80人的樂團，在台北101大樓91樓觀景台演出「音樂百年－天佑福爾摩沙」，替國慶活動揭開序幕。

總統府前的國慶大會序幕暖場，三軍樂儀隊表演曲目包含蕭煌奇、茄子蛋等人的作品，以及紀錄片「看見台灣」的片尾曲「拍手歌」，儀隊官兵也將「拍槍」呈現；另外，TBC舞團、中華民國體操協會，以及We.R特技跆拳表演團也將帶來熱鬧演出。

國慶大會由羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等6人偕同國立客家兒童合唱團領唱國歌。

同一時間，國軍CH-47直升機將吊掛歷年典禮最大、總長達18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開占地約65坪的國旗，飛越總統府前廣場上空。

總統蔡英文今年的國慶演講，內容分為「團結展現韌性，國際合作防疫」、「台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰」、「在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識」、「匯集社會力量，化解重大分歧」、「光榮自信攜手，台灣走向世界」等5個部分，將重申台灣充實自我防衛決心與維持區域和平穩定立場，強調不會冒進，但對主權也不會退讓。

蔡總統致詞結束後的主題表演階段將由東京奧運、帕運英雄車隊開場，延續體育熱潮，接著由海巡署打造縮小版的「嘉義艦」和「安平艦」，以「陸上行舟」方式參演，並將展示旋翼型無人載具及緝毒犬。

國軍主題表演部分，空中預計有CH-47運輸直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、S-70C反潛直升機、B-1900C行政專機、C-130H運輸機、IDF經國號戰機、幻象2000-5戰機、F-16V戰機、AT-3教練機、AS-365海豚直升機參與。

地面部隊則有雲豹甲車、雄風三型飛彈車、雄風二型攻船飛彈車、天弓三型防空飛彈車等將依序經過舞台前方，最後由雷虎小組壓軸衝場、施放彩煙，為國慶大會劃下句點。
國慶大會
雙十國慶

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