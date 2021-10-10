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雙十國慶演說 蔡英文聚焦「共識化分歧，團結守台灣」

總統將提及今年夏天東京奧運的感動，以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信。總統也期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/10 09:19
蔡英文資料照片（picture alliance)

蔡英文資料照片（picture alliance)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣雙十國慶，總統蔡英文今（10）日將在國慶大會上，以「共識化分歧，團結守台灣」為題發表演說，重申台灣充實自我防衛決心與維持區域和平穩定立場，強調不會冒進，但對主權也不會退讓。

府方指出，今年國慶演說將分為五部分，第一部分是「團結展現韌性，國際合作防疫」。今年國慶除邀請防疫英雄、奧運英雄、英勇警消領唱國歌外，台灣英雄車隊遊行的陣容，也涵蓋東奧、帕運、警消、空勤、海巡、國軍、防疫等各領域的台灣英雄。

蔡英文首先將感謝不論先來後到前輩們的犧牲奉獻，讓在台灣生活的人們成為生命共同體，經歷一次又一次的考驗。面臨5月以來的疫情挑戰，總統感謝所有英雄的付出，感謝民間與政府的攜手合作，更感謝全體民眾的自律與團結，守護住珍愛的家園。

蔡英文並將感謝國際友人的協助與伸出援手，展現出「民主大聯盟，世界加好友」精神，台灣會在國際社會中持續擴散「善的循環」，為國際社會貢獻。

第二部分是「台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰」。府方說，總統將向民眾報告當前複雜的區域情勢，以及所面臨的空前嚴峻挑戰，台灣處在民主防線最前緣，每一步都將牽動世界未來走向，而世界未來的走向也將影響台灣的未來。

面對區域局勢，總統將重申台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場，並再次強調台灣不會冒進，但對於主權也不會有所退讓。

第三部分是「在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識」。府方表示，總統將表達，今天讓世人肯定稱讚的中華民國台灣，是歷經多個世代的人們共同努力的成果。

總統強調，即使在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但「確保主權、捍衛國土」是不變的堅持；這是台灣人民的最大公約數，大家必須在這個共同基礎上共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人繼續自由奔放。

第四部分是「匯集社會力量，化解重大分歧」。府方指出，在經過勇敢改革、壯大國力的5年執政後，總統將闡述在未來任期，她期許為國家的未來發展進一步打下長治久安的基礎。

府方說，面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，總統期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會迎向未來變局與挑戰。

第五部分是「光榮自信攜手，台灣走向世界」。府方說，總統將提及今年夏天東京奧運的感動，以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信。總統也期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。
國慶演說
蔡英文
總統府

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更新時間 : 2021-10-10 10:20 GMT+08:00

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