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台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶

▲9日國慶晚會主題為「民主大聯盟．世界加好友」，邀請僑胞及各界嘉賓入場，配合新竹市府防疫計畫，原本可容納1萬人的場地，降到3500人參加。▲雙十國慶大會明天(10/10) 登場，將由衛福部疾管署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎等人領唱國歌，同時CH-47運輸直升機將吊掛典禮史上最巨幅國旗通過總統府上空，最後由雷虎小組壓軸衝場。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/09 21:42
110年國慶晚會9日晚間在新竹空軍基地登場，表演結合傳統國樂、多元舞蹈、台語經典與流行音樂等，精彩吸睛，大批民眾到場同慶。中央社

110年國慶晚會9日晚間在新竹空軍基地登場，表演結合傳統國樂、多元舞蹈、台語經典與流行音樂等，精彩吸睛，大批民眾到場同慶。中央社

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）110年國慶晚會今天(9日)晚間在新竹空軍基地登場，這也是國慶晚會首度移師新竹市舉辦總統蔡英文致詞時大讚新竹市國慶晚會首度前進軍事基地舉行，表演結合國樂、多元舞風、台語經典與流行音樂，突顯新竹獨特價值。

台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶

總統蔡英文9日晚間到新竹市出席110年國慶晚會並致詞。中央社

國慶晚會晚間在新竹空軍基地舉行，主題為「民主大聯盟．世界加好友」，邀請僑胞及各界嘉賓入場，配合新竹市府防疫計畫，原本可容納1萬人的場地，降到3500人參加。

蔡總統致詞表示，這次的國慶主題是「民主大聯盟．世界加好友」，呈現民主夥伴相互扶持精神，台灣因為大家的團結，守住疫情，讓台灣能向國際捐贈防疫物資，當國內需要疫苗時，也獲得來自國際支持的疫苗，政府會持續透過共同價值跟國際夥伴加強合作，為世界做出更多貢獻。

新竹市長林智堅致詞指出，這幾年，新竹這座年輕古城變得很不一樣，城市景觀變得更美、更有魅力，市民也更有光榮感，這都要感謝蔡總統的支持，在中央、地方合作下，一一完成與展開，實現新新竹、新幸福目標。

僑務委員會委員長童振源表示，世界疫情仍然嚴峻，但台灣卻可以熱烈舉辦國慶，如同行政院長蘇貞昌所言，台灣是世界亂世中的福地，要感謝許多僑胞克服困難、不遠千里回到台灣，在遵守防疫規定下，表達對台灣的熱愛與支持，共同歡慶國家的生日。

根據中央社，晚會開場表演由新竹青年國樂團、欣蕾舞蹈團，分別以竹塹之聲、多元舞風迎賓，接著則由多位歌手藝人輪番上陣，與現場民眾一起歡慶國慶。

雙十國慶大會明天(10/10) 登場，將由衛福部疾管署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎等人領唱國歌，同時CH-47運輸直升機將吊掛典禮史上最巨幅國旗通過總統府上空，最後由雷虎小組壓軸衝場。

因疫情影響，參加人數降載至4000人，其中開放300位中籤民眾現場觀禮；另據僑委會8日提供的數據，有逾千名僑胞出席國慶大會，其中178位來自亞洲，59位來自中南美洲，35位來自非洲。

國慶大會序幕暖場階段，三軍樂儀隊表演曲目包含蕭煌奇、茄子蛋等人作品，以及紀錄片「看見台灣」片尾曲「拍手歌」，儀隊官兵將採「拍槍」呈現；另外，TBC舞團、中華民國體操協會，以及We.R特技跆拳表演團也將帶來熱鬧演出。

進入國慶大會表演階段，開場將由衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等6人，偕同國立客家兒童合唱團領唱國歌。

同一時間，國軍CH-47直升機將吊掛歷年典禮最大、總長達18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開占地約65坪的巨幅國旗，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，飛越總統府前廣場上空。

到了主題表演階段，將延續體育熱潮，由東京奧運、帕運英雄車隊開場，接著由海巡署打造縮小版的「嘉義艦」和「安平艦」以「陸上行舟」方式參演，艦上則站著海巡署人員和海巡特勤隊成員，並展示旋翼型無人載具及緝毒犬。

國軍主題表演部分，空中預計有CH-47運輸直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、S-70C反潛直升機、B-1900C行政專機、C-130H運輸機、IDF經國號戰機、幻象2000-5戰機、F-16V戰機、AT-3教練機與AS-365海豚直升機參與。

地面部隊則有雲豹甲車、雄風三型飛彈車、雄風二型攻船飛彈車、天弓三型防空飛彈車等，依序經過舞台前方，最後將由雷虎小組壓軸衝場、施放彩煙，為110年國慶大會劃下句點。

台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶

110年國慶晚會9日晚間在空軍新竹基地舉行，這也是國慶晚會首度移師新竹市舉辦，總統蔡英文搭乘空軍一號抵達現場。中央社
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