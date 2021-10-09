台灣雙十國慶晚會9日在新竹空軍基地登場　3500人同慶

110年國慶晚會9日晚間在新竹空軍基地登場，表演結合傳統國樂、多元舞蹈、台語經典與流行音樂等，精彩吸睛，大批民眾到場同慶。中央社 110年國慶晚會9日晚間在新竹空軍基地登場，表演結合傳統國樂、多元舞蹈、台語經典與流行音樂等，精彩吸睛，大批民眾到場同慶。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）110年國慶晚會今天(9日)晚間在新竹空軍基地登場，這也是國慶晚會首度移師新竹市舉辦。總統蔡英文致詞時大讚新竹市國慶晚會首度前進軍事基地舉行，表演結合國樂、多元舞風、台語經典與流行音樂，突顯新竹獨特價值。

總統蔡英文9日晚間到新竹市出席110年國慶晚會並致詞。中央社

國慶晚會晚間在新竹空軍基地舉行，主題為「民主大聯盟．世界加好友」，邀請僑胞及各界嘉賓入場，配合新竹市府防疫計畫，原本可容納1萬人的場地，降到3500人參加。

蔡總統致詞表示，這次的國慶主題是「民主大聯盟．世界加好友」，呈現民主夥伴相互扶持精神，台灣因為大家的團結，守住疫情，讓台灣能向國際捐贈防疫物資，當國內需要疫苗時，也獲得來自國際支持的疫苗，政府會持續透過共同價值跟國際夥伴加強合作，為世界做出更多貢獻。

新竹市長林智堅致詞指出，這幾年，新竹這座年輕古城變得很不一樣，城市景觀變得更美、更有魅力，市民也更有光榮感，這都要感謝蔡總統的支持，在中央、地方合作下，一一完成與展開，實現新新竹、新幸福目標。

僑務委員會委員長童振源表示，世界疫情仍然嚴峻，但台灣卻可以熱烈舉辦國慶，如同行政院長蘇貞昌所言，台灣是世界亂世中的福地，要感謝許多僑胞克服困難、不遠千里回到台灣，在遵守防疫規定下，表達對台灣的熱愛與支持，共同歡慶國家的生日。

根據中央社，晚會開場表演由新竹青年國樂團、欣蕾舞蹈團，分別以竹塹之聲、多元舞風迎賓，接著則由多位歌手藝人輪番上陣，與現場民眾一起歡慶國慶。

雙十國慶大會明天(10/10) 登場，將由衛福部疾管署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎等人領唱國歌，同時CH-47運輸直升機將吊掛典禮史上最巨幅國旗通過總統府上空，最後由雷虎小組壓軸衝場。

因疫情影響，參加人數降載至4000人，其中開放300位中籤民眾現場觀禮；另據僑委會8日提供的數據，有逾千名僑胞出席國慶大會，其中178位來自亞洲，59位來自中南美洲，35位來自非洲。

國慶大會序幕暖場階段，三軍樂儀隊表演曲目包含蕭煌奇、茄子蛋等人作品，以及紀錄片「看見台灣」片尾曲「拍手歌」，儀隊官兵將採「拍槍」呈現；另外，TBC舞團、中華民國體操協會，以及We.R特技跆拳表演團也將帶來熱鬧演出。

進入國慶大會表演階段，開場將由衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等6人，偕同國立客家兒童合唱團領唱國歌。

同一時間，國軍CH-47直升機將吊掛歷年典禮最大、總長達18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開占地約65坪的巨幅國旗，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，飛越總統府前廣場上空。

到了主題表演階段，將延續體育熱潮，由東京奧運、帕運英雄車隊開場，接著由海巡署打造縮小版的「嘉義艦」和「安平艦」以「陸上行舟」方式參演，艦上則站著海巡署人員和海巡特勤隊成員，並展示旋翼型無人載具及緝毒犬。

國軍主題表演部分，空中預計有CH-47運輸直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、S-70C反潛直升機、B-1900C行政專機、C-130H運輸機、IDF經國號戰機、幻象2000-5戰機、F-16V戰機、AT-3教練機與AS-365海豚直升機參與。

地面部隊則有雲豹甲車、雄風三型飛彈車、雄風二型攻船飛彈車、天弓三型防空飛彈車等，依序經過舞台前方，最後將由雷虎小組壓軸衝場、施放彩煙，為110年國慶大會劃下句點。

110年國慶晚會9日晚間在空軍新竹基地舉行，這也是國慶晚會首度移師新竹市舉辦，總統蔡英文搭乘空軍一號抵達現場。中央社