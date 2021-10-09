【蚵仔在哪裡？！】台灣主計長朱澤民:蚵仔麵線20元•網友: 找不到啊　朱立倫揭蚵仔麵線價格•籲政府謙卑感受人民辛苦

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）主計總處主計長朱澤民說蚵仔麵線一碗新台幣20元引發外界討論。國民黨主席朱立倫今天(9日) 說，一碗蚵仔麵線反映出內閣官員高居廟堂，不知民間疾苦，內閣不知物價一直漲，唯有薪水跟不上。

針對朱澤民日前在立法院備詢時，稱蚵仔麵線一碗約20元，朱立倫透過臉書表示，「吃米不知道米價」是用來諷刺他人不知道生活困頓、世道艱辛的俗語。20元的蚵仔麵線曾經有，但那是2、30年前的陳年往事，現在起碼4、50元一碗，至少漲了一倍以上。

他在臉書貼文附上吃蚵仔麵線照片，指自己常吃的桃園大廟口蚵仔麵線，價格調整至今，現在一碗60元。

朱立倫表示，一碗蚵仔麵線反映出內閣官員高居廟堂，不知民間疾苦；內閣不知物價一直漲，唯有薪水跟不上；內閣也不知為什麼大家都希望發現金，因為買蚵仔麵線時不能用行動支付或五倍券，太多太多的不知道了。

他呼籲行政院長蘇貞昌謙卑一點，不用每天和立委抬摃。多聽聽人民的聲音，多感受一下人民的辛苦。

國民黨文傳會也發出新聞稿指出，根據薪情平台統計，近7成的受雇員工未達平均薪資，朱澤民一句「蚵仔麵線20元」，透露蔡政府的官員還活在40年前的平行時空。

自從主計總處主計長朱澤民７日備詢時一句蚵仔麵線一碗「20元」引發熱議，網友們紛紛詢問哪裡有便宜的麵線可買；雲林縣議員蔡岳儒８日推薦北港在地小吃麵線糊泡蛋，「真的只要20元」。

粉絲超過10萬人的臉書專頁「蚵仔麵線神教」，也有多位網友回應此事。

有網友感嘆:

如果這是真的, 該有多好呀! (如下圖)

還有網友PO文抱怨說:

人家真的找不到「20元麵線」啦！

這家CP值已經很高，一碗30元......(如下圖)

圖/臉書粉專「蚵仔麵線神教」

主計總處主計長朱澤民７日備詢時說蚵仔麵線一碗新台幣20元引發外界討論。朱澤民８日在立法院受訪時說，當時他沒聽到蚵仔兩個字，以為只有麵線。

朱澤民的一席話在網路上引起熱議，網友們紛紛詢問哪裡有20元的蚵仔麵線；民進黨籍雲林縣議員蔡岳儒8日在臉書向民眾推薦北港在地小吃麵線糊泡蛋。

「清麵線15元、加顆蛋黃20元」（小編想問: 看起來真的很讚! 可是蚵仔在哪裡?!) ，蔡岳儒說這是北港人吃的早餐，在北港街上有4、5家店在賣，各有各的特色。甚至還有15元的麵線糊! (如下圖)

蔡岳儒表示，在外地吃不到20元的麵線，歡迎到雲林縣北港鎮找銅板美食；也有北港在地人推薦鴨骨麵線也是20元，店家用鴨骨熬湯，加入白麵線，簡單的平民小吃。

中央社報導，麵線糊業者葉成豐跟蔡岳儒說明麵線糊製作方式，將白麵線剪成小段，用豬大骨湯慢慢熬成糊狀，麵線糊加上特製的肉燥和滷蛋白，又或是打顆蛋黃，是道香潤順口的平民小吃。