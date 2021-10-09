【限電危機】缺煤缺電產業受衝擊　中國下令全國增產煤礦

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於全球煤價高漲，全國發電量有一半來自於燃煤發電的中國受到的影響甚鉅，儘管之前曾宣示要逐步關閉國內的燃煤發電廠以減少全國碳排量，面對限電造成的經濟衝擊，中國最近仍只能選擇增產煤礦以度過這次危機。

新冠肺炎疫情趨緩讓產業用電需求大增，這讓中國多省在過去數周內面臨了停電危機，許多地區被迫採取輪流限電、供電的措施，荷蘭合作銀行的中國農業專家指出，雖然中國近年在地方上有幾起發電不足的狀況，這種全國性的缺電問題已經有數十年沒發生了。

事實上，上個月停電情形已影響到許多工廠營運，狀況比較好的勉強可以靠著減產繼續運作，狀況比較差的則只能完全停產，東北地區的製造業重鎮受到的衝擊最嚴重。

為了解決問題，中華人民共和國國家發展和改革委員會(NDRC)召集了主要的採煤企業及電力公司，並要他們簽下協議提供協助，除命令山西省等國內三個主要的產煤省分盡可能的增產煤礦外，國務院總理李克強更在昨(8)日宣布，將加速建設新的煤礦坑，並暫時賦予燃煤發電廠延遲納稅的權利。

根據官媒《人民日報》下轄《證券時報》(Securities Times)報導，第二大產煤省內蒙古自治區的72座煤礦坑已被政府要求增加約100萬噸的年產量，相當於2020年產量的10%，然而，儘管如此，這仍僅占中國一年用於燃煤發電的3%，數量遠遠不夠。

全球能源顧問公司Wood Mackenzie集團的亞太商品分析師Gavin Thompson則說，就像其他面對能源短缺的國家一樣，中國必須平衡煤炭的使用才能達成其宣示的減碳目標，雖然國家主席習近平數周前才宣示將停止在海外興建燃煤電廠，短期間仍無可避免增加使用煤炭來填補發電缺口的命運。