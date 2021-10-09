新加坡疫苗涵蓋率83%！「與病毒共存」政策下 擬推旅遊免隔離

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）新加坡政府今（9日）表示，自19日起，包含英國、法國、西班牙與美國等8個主要國家，完整接種過疫苗的旅客只要通過新冠肺炎檢測，即可毋須隔離直接入境。

新加坡引入「與病毒共存」的概念後，將許多防疫管制取消，即使後來因Delta病毒大舉入侵，導致確診人數激增，不過該國完整接種疫苗者佔全國570萬人口中的83%，使得重症率及住院率極低。

根據路透社，新加坡政府宣佈，自19日起，完整接種疫苗的旅客若來自英國、法國、西班牙與美國等8個主要國家，進入新加坡都不必隔離。這個政策已針對德國和汶萊實施，下個月則將包括韓國。

新加坡今日發布的公告象徵該國已在為「新的常態」做準備，開放邊境讓更多外國遊客入境免隔離，這也顯示新加坡正在踏出恢復國際連結策略的一大步。

由於新加坡是世界最大的旅遊與金融中心之一，擁有數千家全球公司的亞洲總部，因此在當地佈局的公司長期依賴新加坡與世界的連結性。

受到新冠肺炎影響，這個擁有逾500萬人口的國家中，在過去幾天裡的單日確診人數超過 3,000 人，但幾乎所有病例都是無症狀或輕微的，這歸因於新加坡約有83%的人口已接種了兩劑疫苗，是世界上接種率最高的國家之一。

新加坡總理李顯龍表示，新加坡將進入「新的常態」狀態，在單日確診數穩定後放寬防疫限制，不過他也不排除若新的變種出現，解封政策可能會再踩剎車。