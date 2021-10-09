台灣10/9新增4例COVID-19確定病例　包括1本土3境外

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，立陶宛政府繼今(2021)年7月31日捐贈我國2萬劑AZ疫苗，9月22日宣布捐贈我國第二批23.59萬劑AZ疫苗，預定於10月9日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業。本批疫苗效期至2021年10月31日及11月30日，將由指揮中心統籌規劃運用，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。



指揮中心表示，值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，立陶宛再度伸出援手，提供這批COVID-19疫苗，有助提升我國疫苗覆蓋率，指揮中心再次向立陶宛政府與人民致上誠摯謝意。



指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16396)，為未滿5歲女童，今(2021)年10月5日出現發燒、腹瀉等症狀，10月7日就醫採檢，於今日確診(Ct值38)。衛生單位已匡列接觸者5人，其中4人列居家隔離，1人列自主健康監測，並均安排PCR及血清採檢。



指揮中心指出，今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(案16394、案16397)、及緬甸(案16395)入境，入境日介於9月24日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。



指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案8748)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史，5月30日安排接觸者採檢，5月31日檢驗陽性後收治住院，6月1日確診，9月17日解除隔離，10月4日死亡。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,287例確診，分別為1,651例境外移入，14,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。