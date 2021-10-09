中共總書記習近平：堅持和平統一•台灣問題不容外來干涉 我總統府：中華民國主權獨立•民意拒絕一國兩制

中華民國110年國慶總統府建築光雕展演5日晚間正式登場，至國慶日當天將帶來一共35場光雕秀，透過絢麗光雕呈現台灣人從過去1年到過去100... 中華民國110年國慶總統府建築光雕展演5日晚間正式登場，至國慶日當天將帶來一共35場光雕秀，透過絢麗光雕呈現台灣人從過去1年到過去100年的故事。中央社

雙十國慶活動之一「國慶光雕」5日晚間在總統府前登場，以「百年追求．世界台灣」為主題的光雕展演畫面精彩吸睛，「台灣人」3個大字投影於總統府... 雙十國慶活動之一「國慶光雕」5日晚間在總統府前登場，以「百年追求．世界台灣」為主題的光雕展演畫面精彩吸睛，「台灣人」3個大字投影於總統府建築上，吸引眾人目光。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中共總書記習近平今天(9日)說，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。總統府表示，中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分；台灣的主流民意很清楚，就是拒絕一國兩制，捍衛民主自由的生活方式。

習近平今發表辛亥週年談話表示，北京將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展；而「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

對於習近平的說法，中央社引述總統府發言人張惇涵指出，中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分；國家的未來，掌握在台灣人民的手中。

張惇涵表示，110年前辛亥革命所奠定的是民主共和，不是威權專制，今天也在台灣實現。香港的現況證明中國背棄「50年不變」的承諾，也印證「一國兩制」不可行，「台灣的主流民意很清楚，就是拒絕一國兩制，捍衛我們民主自由的生活方式」。

張惇涵也正告北京當局，維持兩岸及區域關係的和平穩定，是區域內所有成員的共同責任。台灣人民期盼的是走向世界，與所有理念相近的國家一起努力，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。

北京當局今天藉紀念辛亥革命110週年，宣稱是孫中山先生的繼承者。陸委會則表示，中華民國在台灣屹立不搖，中共否定辛亥革命成功與中華民國存在的事實，是片面扭曲歷史事實。

大陸委員會９日下午透過書面說明強調，中共一貫藉由高舉孫中山先生，卻又否定辛亥革命成功與中華民國存在的事實，來凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實。

陸委會表示，辛亥革命紀念日就是中華民國國慶，孫中山先生與無數革命先烈創建了亞洲第一個民主共和國，就是中華民國。

陸委會並指出，中華民國在台灣屹立不搖，台灣的民主自由體制創造繁榮社會，以及維護台海和平穩定的努力，受到國際社會一致肯定，更證明歷史潮流並不在專制霸道者的一方。

陸委會表示，當前兩岸關係最大癥結在於北京方面不願面對中華民國台灣，且不放棄對台用武。對岸一再提出「一國兩制」、「一中原則」的「九二共識」等矮化台灣的前提，更以武力威脅台灣接受其錯誤政治主張與兩岸終局，都已遭到台灣民眾明確拒絕。

陸委會指出，中共當局僵化的對台政策沒有審時度勢，完全缺乏應對國際情勢發展，根本漠視台灣人民的疑慮與反對。

陸委會並再次呼籲北京當局，放棄侵擾破壞的挑釁措施，以更開放態度認真思考「和平、對等、民主、對話」的互動關鍵，才有助兩岸關係良性發展。

中共當局9日上午在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。

中共總書記習近平在會中宣稱，中國共產黨人是孫中山先生革命事業的「繼承者」，並指辛亥革命「沒有完成實現民族獨立、人民解放的歷史任務」。

他還表示，北京將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展；台獨分裂則是「祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。

北京當局9日上午舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，中共總書記習近平在會中重申「和平統一、一國兩制」，並指台獨分裂是「祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。圖為大會現場。（中新社提供）中央社