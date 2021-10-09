2021玉山論壇8日順利舉行 多國政要肯定台灣在印太地區的重要角色

2021玉山論壇8日在台北美福大飯店順利落幕，外交部長吳釗燮致詞時歡迎前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）訪台。（圖／中央社） 2021玉山論壇8日在台北美福大飯店順利落幕，外交部長吳釗燮致詞時歡迎前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）訪台。（圖／中央社） (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）2021「玉山論壇」於8日順利舉行，本年計有來自新南向國家、美國、日本、法國、韓國等10多國政要、學者專家及意見領袖參加，並就後疫情區域經濟復甦及公衛發展合作等重要議題，進行交流對話。

第5屆「玉山論壇」（2021 Yushan Forum）於10月8日順利舉行。我國總統蔡英文應邀在開幕式致歡迎詞，澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott AC）、日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（Keiji Furuya）眾議員、美國國務院前經濟發展與能源環境次卿柯拉克(Keith Krach)等政要都在相關場次發表演說。

蔡總統在開幕式表示，印太是當前全球成長最快的區域，此區域的發展對於21世紀全球整體進程有重要的地位；台灣已證明可在區域中占有重要地位，面對外來威脅屹立不搖，是印太地區不可或缺的成員。

副總統賴清德出席「亞洲前瞻圓桌對話」並發表演說指出，台灣應加入多邊經貿協定，如「跨太平洋夥伴全面進步」協定（CPTPP），區域當發展更自由及開放的經濟，不應以政治因素拒絕台灣加入。

此外，由於近期共機持續進入我國防空識別區，威脅台海和平現狀，賴清德也因此表示，期盼未來亞洲各國團結，共同捍衛區域和平與自由民主體制。

澳洲前總理艾伯特在疫情的挑戰下親自出席玉山論壇發布專題演說，並重申支持台灣加入CPTPP，以及呼籲國際社會重視台海安全和平情勢。

艾伯特在晚宴專題演講時也強調，不能排除中國武力犯台的可能，尤其共機近來增加繞台頻率，中方測試並透支台灣戰備，更積極組建兩棲戰力。艾伯特指出，中方近來更以武嚇及假訊息的混合戰術行使「灰色地帶行動」，因此現在是台灣及台灣友人的關鍵時刻；台灣在友人支持下，應尋求「東方以色列」模式，加強不對稱戰力，重擊任何入侵者。

日本前首相安倍晉三因未能親自與會，特別致函表達支持與祝福。他表示，台灣與日本共享民主價值，且在新冠肺炎疫情期間，驗證了雙方的友誼，強調台灣將能為印太區域及國際社會作出許多貢獻。日本古屋圭司眾議員則以視訊致詞，歡迎台灣申請加入CPTPP，並盼我方克服障礙及早加入。

美國國務院前經濟發展與能源環境次卿柯拉克（Keith Krach）透過視訊演說表示，樂見台美TIFA復談、台灣申請加入CPTPP，並重申台美一直是不可分割自由民主的夥伴。柯次卿同時呼籲強化全球對台灣的支持，包含協助台灣獲得國際支持與承認。



外交部長吳釗燮款宴重要與會貴賓，致詞時特別讚譽澳洲艾伯特前總理是民主、人權、法治價值的堅定守護者，在2013年擔任澳洲第28屆總理期間即採取一系列行動喚起世界及澳洲對威權國家霸權本質的認識。



根據外交部，「玉山論壇」是台灣匯聚「新南向政策」目標國及理念相近國國際友人及政要，共同就區域關切議題交流對話的重要平台；本次「玉山論壇」邀請多位新南向國家、美國、日本、法國、韓國等理念相近國家政府官員與民間重要夥伴朋友共襄盛舉，成果豐碩，有助厚植多邊合作能量。