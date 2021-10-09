美媒指出美軍秘密駐台！經濟學人：此時曝光是為支持台灣

「經濟學人」等媒體8日指出，美軍有人員派駐台灣早已不是秘密，此時曝光有向台灣表達支持的意味。（圖/中央社） 「經濟學人」等媒體8日指出，美軍有人員派駐台灣早已不是秘密，此時曝光有向台灣表達支持的意味。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）華爾街日報7日指出，美軍已秘密駐台訓練至少一年，對此，經濟學人則認為此消息並非機密，此時曝光反而有支持台灣的意味。

根據華爾街日報（Wall Street Journal）一篇引用未具名官員論述的報導中，指出自川普時代，美軍就在台採輪調模式訓練，提升台灣軍方戰力。資料顯示，約有20多名特種部隊成員訓練中華民國陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則負責中華民國海軍的小艇訓練。

中央社報導，經濟學人（The Economist）期刊今（9日）指出，美國在台協會（AIT）台北辦事處2019年就曾證實，辦事處2005年起就有涵蓋陸、海、空、陸戰隊等軍種的美國現役軍人派駐。

此外，經濟學人也表示，美國對台軍售後亦需要美軍在台協訓、維護和操作機器等事宜，因此美軍在台訓練國軍並非機密，也有知情人士曾表示，美國特種部隊已駐台多年。

此次經由美國官員透過媒體指出美軍駐台的消息，讓不少學者感到擔憂，如澳洲國際關係學者畢斯利（Nick Bisley）表示，這顯示中美競爭不太有重大突破。而華府智庫學者佛里曼（Benjamin H. Friedman）則認為，美國此舉「有可能進一步損害與中國的關係，捲入一場原可避免的戰爭，甚至演變成核戰」。

對此，中央社報導，五角大廈發言人拒絕評論，但有指出「美國對台灣的支持和防衛關係與中國當前的威脅保持一致」；而中國外交部則回應警告，「會採取一切必要的措施保護其主權和領土完整」。