台北市政府第7代國慶嗡嗡包日前亮相，市府表示，本次嗡嗡包是歷代最多功能的包款，限量3500份。中央社 台北市政府第7代國慶嗡嗡包日前亮相，市府表示，本次嗡嗡包是歷代最多功能的包款，限量3500份。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導 8日電）台北市長柯文哲今天(8日)表示，台北市今年市政大樓前的國慶升旗典禮只開放500人到場觀禮，民眾領嗡嗡包在座位上等待即可；而國慶連假將至，實聯制必須落實。

(台北市1108記者會直播截圖)

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，因為防疫，北市國慶升旗人數有限制，2500平方公尺總共上限800人，開放500 名民眾現場參加。

柯文哲說，典禮有安排座位，民眾領嗡嗡包在座位上等就可以，他會至前3排用宇美町式發放給大家，其他3000名抽到嗡嗡包的民眾也不需要在現場排隊，市府會郵寄到民眾家裡。

柯文哲提醒，國慶連假將至，民眾出門還是要落實防疫措施，戴口罩、做好實聯制等，不能僥倖。

台北市政府第7代國慶嗡嗡包在4日亮相，市府表示，本次嗡嗡包是歷代最多功能的包款，限量3500份。

台北市民政局4日舉行「110年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，民政局介紹，第7代嗡嗡包分為「秋風卡其綠」及「清風霧灰藍」兩種款式，可手提、肩背、側背及後背，適合各個年齡層及職業、場合。

民政局指出，今年準備3500份嗡嗡包供民眾領取，其中500份提供給預約參加升旗典禮的民眾，另外3000份則開放民眾上網抽獎並郵寄到家。

民政局表示，欲參加升旗典禮的民眾可至「ACCUPASS 活動通」網站搜尋「中華民國110年國慶升旗暨慶祝活動」，依指示在6日上午11時起完成預約，活動當日憑身分證及電子郵件通知即可入場，搶先領取嗡嗡包。

根據中央社，若無法成功預約或當日不克前往的民眾，可在7日上午11時至8日晚間11時59分，至「ACCUPASS 活動通」網站搜尋「中華民國110年國慶升旗暨慶祝活動」，依指示登記抽獎，國慶當天將以電腦抽籤方式抽出3000名幸運兒並以簡訊通知，將嗡嗡包郵寄到家。

台灣北市府國慶升旗•只開放500人觀禮 採「宇美町式」發放第7代多功能「嗡嗡包」