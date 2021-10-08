經濟學人酸度爆表：中國容易被激怒 問立陶宛就知道

《經濟學人》發表最新文章，說明中國抵制立陶宛的心態。（圖/中央社） 《經濟學人》發表最新文章，說明中國抵制立陶宛的心態。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）經濟學人（The Economist）近期發表文章，指出「中國有情緒管理問題」，並以立陶宛因友台作為而招致懲罰為例，大酸比起讓人感到畏懼，中國更不希望被他人藐視。

經濟學人的文章中指出，中國存在情緒管理問題，這從它們與西方中小民主國家打交道時就可以見得，像是立陶宛就是一個例子。

由於台灣將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，這也是台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，立陶宛更以「國家」稱呼台灣，這讓中國外交部氣得跳腳，立刻召回中國駐立陶宛大使，企圖以報復行為警告立陶宛。

經濟學人舉例，每當外國領導人會見西藏流亡的精神領袖達賴喇嘛時，中國亦會凍結貿易談判，停止訪問行動，企圖向外界彰顯若跨越中國「紅線」後，雙方的關係會有什麼負面影響。

不只如此，文章中也舉出澳洲的例子，說明中國時常利用貿易制裁表達對他國的憤怒。去年，澳洲因要求調查新冠肺炎在武漢的起源，引發中國的不滿，並即刻限制澳洲進口煤炭和葡萄酒。

不過，經濟學人認為，中國的問題不只是十分易怒，而是已到咄咄逼人的地步。文章指出，每當有品牌、企業或是外國人、當地名人發表損害中國自尊的言論時，都會遭到網路民族主義者要求抵制，被視為「種族叛徒」而引發的威脅相當普遍。

因此，隨著中國野心正在變化，中國的情緒問題可能比之前更需要留意。經濟學人指，當中國不再生活在一個以貿易為主導的雙邊關係世界中，一旦它「發脾氣」，這將會帶來新形式的審查，以及向外蔓延的中國民族主義。

經濟學人將中國的「表演型愛國主義」形容為一個品牌，並提醒讀者，這個品牌正在走向全球。文章表示，2019年8月，立陶宛指責中國政府擾亂香港民主人士的抗議活動，而後立陶宛一座紀念逝者的十字架疑似遭中國民眾塗鴉，當時一度引發外交問題，中國官方更透過官媒指責立陶宛是為討好美國。

經濟學人總結，每當中國感到不受尊重時，就需要演出極大憤怒，即使這是一種很愚蠢的外交模式，不過對於中國而言，比起讓人感到畏懼，它們更不希望被他人藐視。