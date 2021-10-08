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2021諾貝爾和平獎揭曉　菲律賓與俄國媒體人共同獲獎

諾貝爾和平獎今年共有329組候選人，包括234名個人以及95個組織。提名者名單必須保密50年才會對外公布。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/10/08 17:38
圖/諾貝爾官網

圖/諾貝爾官網

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）諾貝爾和平獎今天（８日）在挪威奧斯陸揭曉，得獎人是菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）與俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）。

諾貝爾和平獎今年共有329組候選人，包括234名個人以及95個組織。名單必須保密50年才會對外公布。

去年(2020年) 諾貝爾和平獎由總部設於義大利羅馬的世界糧食計劃署（World Food Programme）因致力對抗飢餓問題而獲獎。世界糧食計劃署是全球因應飢餓、推廣糧食安全最大的人道組織。2019年，世界糧食計劃署對88個國家、將近一億人提供援助。

諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，今年是120週年；諾貝爾獎頒給得主1枚金質獎章及1000萬瑞典克朗（約新台幣3184萬元）獎金。

受COVID-19疫情影響，諾貝爾獎連續第2年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行現場頒獎典禮，改為電視和網路直播得主在各國領獎。

諾貝爾醫學獎4日公布，物理學獎、化學獎分別於5日和6日出爐，7日揭曉文學獎，經濟學獎得主則於11日公布，為2021年諾貝爾頒獎季劃下句點。
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