台北國際書展巡迴最終站：宜蘭　前中興造紙廠展出別具意義

台北國際書展最終站巡迴至宜蘭（圖／文化部） 台北國際書展最終站巡迴至宜蘭（圖／文化部）

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)台北國際書展最終站巡迴至宜蘭，五大主題展區即日起至10月24日於「 中興文化創意園區」登場。

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的「2021台北國際書展精選 主題館巡迴展」規劃精彩五大主題展區，3場 創作者閱讀沙龍活動，最後壓軸的17天展期， 邀請宜蘭及北部書迷一起逛書展、買好書。

文化部表示，台北國際書展精選主題館巡迴展為今年度首創辦理，8 月起已巡迴至臺中市及臺南市，透過精緻、 小巧的形式展出台北國際書展的精選主題展， 並搭配創作者的閱讀沙龍推廣活動及展書銷售， 使書展閱讀體驗能擴及臺北以外的縣市。

文化部說明，本次巡迴書展共有五大展覽主題，包括「書展大賞館」 展示書展大獎、金蝶獎、金鼎獎、金漫獎等得獎作品；「2020義 大利波隆那插畫展-臺灣入選作品展」 展出義大利波隆那插畫展及兒童觀眾插畫比賽入選的32幅插畫；「 精選繪本展」推薦展示臺灣優質原創繪本；設置「 妖怪山互動體驗區」，讓民眾透過聲音故事牆， 瞭解臺灣民俗傳說妖怪；「展書販售區」提供購書優惠， 方便愛書者選購展示的原創及得獎作品。

巡迴展宜蘭場，除了靜態展示，也將於展期周末辦理3場閱讀沙龍活 動，邀請知名繪本插畫家林柏廷、金鼎獎「圖書插畫獎」 得主蔡曜宇，以及榮獲今年波隆那書展拉加茲獎「故事類」首獎、2 021台北國際書展大獎「兒童及青少年獎」 首獎得主林廉恩現身宜蘭開講，分享作品與個人創作心得。

每場精彩演講片段將於台北國際書展Youtube頻道、FB粉絲 專頁等影音平臺播出，線上分享給無法現場參與的愛書人。

文化部此次巡迴展場地擇定的中興文化創意園區「56號建物」 原為中興造紙廠的木片磨木機房， 現場仍可見造紙機具設備基座殘跡， 紙張於圖書製作過程扮演重要角色， 該建物修復後的首次展覽即為書展，別具文資傳承意義， 邀請大小朋友把握最後17天展期，一邊探索造紙廠歷史建物， 一邊參觀書展的精彩展出。

請先於網路預約參觀台北國際書展，10月8日至24日宜蘭縣中興文化創意園區舉行，每週三休館。



「2021台北國際書展_精選主題館巡迴展」閱讀沙龍 宜蘭場（圖／文化部）