【國慶連假天氣】颱風「圓規」8日生成　11日、12日最接近台灣

圖/報天氣 - 中央氣象局 (編按: 上圖為10月7日繪製)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局表示，原本位於菲律賓附近海面上的熱帶性低氣壓，今天(8日)下午2時增強為今年第18號颱風「圓規」，預估11日及12日最靠近台灣。

氣象局稍早表示，另一颱風「獅子山」(國際命名:LIONROCK，中文譯名:獅子山) 雖已生成，但未來將往海南島及中南半島方向前進，對台灣影響越來越小。

根據中央氣象局官網資料，颱風「圓規」(國際命名:KOMPASU，中文譯名:圓規) 目前中心位置在鵝鑾鼻南南東方1500公里的海面上，未來會朝東北再轉北北東方向前進。

中央社引述氣象局表示，目前預估「圓規」11日及12日最接近台灣，影響也是最明顯的時候，但由於颱風中心還在組織，因此路徑要明天（９日）才會比較明朗。

2021國慶連假天氣預報！​(資料來源:中央氣象局官方臉書）

週六、週日

東半部，偶雨​

西半部，高溫、午後零星雷雨​

下週一（10/11起，圓規颱風接近)，北部、東部雨勢轉強​

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週五(10/8)白天起至週日(10/10 國慶日)，南海之熱帶低壓 (註：10/08已成獅子山颱風)遠離

整體而言水氣稍減、受偏東風之風場影響。​

迎風面之東半部、恆春半島、北海岸、大台北山區，時晴偶雨

其他地區，典型夏季，高溫、午後局部雷陣雨​

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下週一(10月11日)，菲律賓東方之圓規颱風靠近，​

其逆時鐘之風場使東北風加強，將水氣吹入東半部，​

導致東半部、北部可能出現局部大雨​

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週二(10月12日)，熱帶系統位台灣附近，受其雲系北移影響​

北部、東半部降雨明顯，並有局部大雨

其他地區，轉趨不穩定​

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防災不分平、假日：​

南海、菲律賓東方之熱帶系統，皆可能形成熱帶性低壓、甚至颱風​，其中菲律賓東方之熱帶系統可能接近臺灣，惟路徑、強度預報仍有不確定性 (註：原南海之系統，已於10/08成獅子山颱風；原菲律賓東方之系統，已於10/08成圓規颱風)

11日起熱帶系統帶給沿海地區強風、高浪，請留意安全​

11日起東半部、北部有局部大雨，惟預報仍有不確定性，請留意後續發展​

​ 【本週末與國慶連假天氣概況】：​

週五~日 (10/8-10)，水氣稍減​

北海岸、東半部、恆春半島、大臺北山區，局部短暫陣雨​

西半部，多雲到晴​，近中午炎熱

中南部、山區，午後零星短暫雷陣雨​

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週一 (10/11)後，熱帶系統接近、東北風增強、注意熱帶系統路徑​

北部、東半部，短暫陣雨，並可能局部大雨​

其他地區，多雲、午後局部短暫雷陣雨​

那裡還有氣象局的服務？​

天氣預報電話查詢 ➤166 或 167​

中央氣象局 ➤ https://www.cwb.gov.tw​

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圖/國家災害防救科技中心