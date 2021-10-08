澳洲前總理艾波特出席2021玉山論壇 強調與台灣站在一起

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2021玉山論壇於今（8日）展開，邀請國際領袖開幕演說，澳洲前總理艾波特在會議中提及台灣和平安全議題，呼籲盟友和台灣團結在一起，並強調此刻沒有任何事比聲援台灣更為急迫。

台灣亞洲交流基金會8日在台北舉行「2021玉山論壇：亞洲創新與進步對話」。玉山論壇作為檢視台灣跟地區夥伴互動的平台，今（2021）年已邁入第五屆，本屆主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」。在開幕式當中，澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）針對台灣和平安全議題發表演說。

在演說中，艾波特力挺台灣，呼籲盟友與自由民主台灣團結在一起，並強調台灣的未來應該由台灣人決定，若北京當局企圖脅迫台灣，後果將不堪設想。他認為，我們的挑戰是確保「不可想像的事情不會發生」，這也是為何台灣現在如此重要。

根據中央社，艾波特表示，自己兩年前曾猶豫是否出席台灣玉山論壇，擔心這樣可能對中國造成挑釁，不過近期因中國對澳洲的貿易制裁，以及其對新疆等地的不人道管理紀錄，讓他下定決心聲援台灣，呼籲國際社會與這個自由民主國家站在一起。

中央社指出，艾波特也表示，中國越具侵略性，對手愈多，此外，他向美國喊話，盼美國不要袖手旁觀，眼睜睜看著台灣遭吞噬。艾波特說，澳洲也不應漠不關心台灣人的命運。如果期盼一個更美好的世界，此刻沒有什麼比聲援台灣更緊迫的事。