煤價高漲危機蔓延　印度後疫情復甦受衝擊

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）隨著全球新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各領域產業復工使得能源的需求大漲，除了中國陷入逾半數省份必須輪流限電、十年來最嚴重的局面外，歐洲也因為勞動力不足、民眾恐慌情緒而出現燃油危機，現在這股缺能源風暴也延燒到了極度仰賴燃煤發電的印度。

由於煤價高漲，印度全國的135座燃煤發電廠有半數以上都處於停擺的狀態，這對於一個全國電力有70%以上來自燃煤發電的國家來說可說是緊急狀況，再加上印度經濟正從因為Delta變種而爆發的第二波疫情中復甦，過去兩個月用電需求已經暴增了19%，此時缺電將對經濟回溫造成衝擊。

長期以來，雖然印度擁有全球第四大的煤炭蘊藏量，仰賴燃煤發電的印度仍是全球第二大的燃煤進口國，而全球煤價在這段時間暴漲40%，不只讓印度進口煤炭的負擔加重，也讓進口量降到了2年來的新低，國內的發電廠只能轉而使用印度的自產煤，這進一步讓已經捉襟見肘的產量更顯拮据。

野村控股副執行長、印度經濟學家Aurodeep Nandi博士指出，印度過去並不是沒有遇過煤炭短缺的狀況，但是這次煤價高漲的狀況真的是史無前例，雖然企業當然可以漲價來反映成本，並將成本轉嫁給消費者，但是這樣造成的通貨膨脹，最後也會從產業鍊連帶影響到消費者的生活。

曾任印度國營煤炭公司負責人的Zohra Chatterji則說，電力是製造業的命脈，一旦煤炭短缺，水泥、煉鋼、建築等行業都會受到影響，因此要是電力持續不足，印度這個亞洲第三大的經濟題，將會很難從疫情衝擊下恢復過來。

這幾年雖然印度正試圖藉由減少煤炭的使用來達成氣候目標，但是除了影響到國內產業外，仍無明顯成果，Zohra Chatterji強調，這次的危機對印度來說是一記警鐘，印度應該藉此持續減少對煤炭的依賴，並轉而積極開發可再生能源的使用。