台灣第11期公費疫苗加開施打對象！BNT第一劑年齡下修至45歲以上民眾

第11期公費疫苗將開放BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑施打，預約將於10月13日結束(圖/Associated Press) 第11期公費疫苗將開放BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑施打，預約將於10月13日結束(圖/Associated Press)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣第11期公費疫苗將開放BNT疫苗第一劑，及AZ疫苗第二劑施打，其中，BNT第一劑將從47歲向下開放至45歲以上民眾預約，AZ第二劑也跟著一起下修年齡，將於10月15日起開始接種。

中央流行疫苗指揮中心今(8)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第11期增加BNT疫苗第一劑及AZ(AstraZeneca)疫苗第二劑接種對象，BNT第一劑將於10月11日上午10時起開放預約，AZ第二劑則將於10月12日上午10時開放預約，都將於13日中午12時結束預約。10月15日至21日開始施打。

一、BNT疫苗第一劑

(一)預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：

1.45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

2.22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。

3.18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。

二、AZ疫苗第二劑

(一)預約接種對象：以下對象若曾於預約平台登記過意願，第二劑無須再重新登記意願。

1.7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾[即2003/10/15(含)前出生]」。

2.7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾[即1967/12/31(含)前出生]」。



指揮中心提醒，本期接種BNT疫苗第一劑對象，若為滿12歲至17歲(含)之學生/青少年，請家長、監護人或關係人於接種當日陪同，於現場簽署接種評估及意願書完成接種。



指揮中心提供