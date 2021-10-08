第7批89萬劑BNT抵台灣！台積電、永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈

第七批BNT疫苗約89萬劑已於今(8)日到貨(示意圖/Associated Press) 第七批BNT疫苗約89萬劑已於今(8)日到貨(示意圖/Associated Press)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）第七批BNT疫苗由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈，約89萬劑已於今(8)日到貨。

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第七批BNT疫苗88.92萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。



指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨509.84萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑，以及本批88.92萬劑。本批疫苗效期至2022年2月22日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

永齡基金會創辦人郭台銘6日於臉書表示，BNT疫苗本週一（4日）、加上9/30、10/01到貨完成140萬，補齊中秋假期後兩週應到數量；本週到貨量預計超前，分別在明天（7日）、後天（8日）各到一批，合計數量可預期在160萬至180萬間，相信可嘉恵更多民眾。



對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。