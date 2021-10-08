台灣未來媒體藝術節香港共製反思NFT　俄羅斯《顛倒世界》性別位階互換超諷刺

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)「未來媒體藝術節」展出國內外23組藝術家創作，聚焦對於未來想像，自即日起於C-LAB登場。

台灣當代文化實驗場年度大展「C-LAB未來媒體藝術節」由C-LAB策展人吳達坤與客座策展人蔡宏賢共同合作，以「未來」為命題，邀請國內外23組藝術家、24件作品展出，自即日起至11月28日登場。

今年與香港「微波國際新媒體藝術節」共製的《線上爬》，以NFT買賣訊息為標的，反思去中心、反威權控制的區塊鏈與數位貨幣逐漸發展出全新數位創作的買賣機制，究竟是未來新契機或被資本吞噬？

德國非政府組織Tactical Tech以《玻璃房間：錯誤訊息版》揭露社群媒體假消息散播的手法；美國藝術家比爾．波斯特和丹尼爾．豪的《太數據：名人臉》透過深偽技術的影片，以名人之姿散佈刻意植入的資訊。

俄羅斯藝術團體「AES+F」的《顛倒世界》，靈感源自16世紀版畫傳統，描繪世界各種位階的顛倒，男女互換性別裝扮、豬剖開屠夫肚子、乞丐施捨富人，中世紀的荒誕想像距離現實也許並不遙遠。

美國另類搖滾樂團Battles在《蜜糖足》卻大膽模擬另一種未來：勇敢的宇宙機器人與肆虐地球的病毒大戰，徹底打敗Covid-19。

德國onformative作品《漫曲流域》運用人工智慧和即時影像，轉化地表高低起伏下蜿蜒流淌的河流為絕美的聲響與視覺裝置作品，演算再現的自然，可能成為未來人工智慧審美觀的運算標準之一。

台灣藝術家黃裕雄將其生活軌跡與聲音，透過「機器學習」轉譯為美麗圖像，在程式編寫的視野中發現當下不如我們想像地悲觀，想像力也許是面對世界動盪的樂觀法門，擁抱安身的機會。

本次展覽同步舉辦「Processing台灣國際社群日」、「TouchDesigner新媒體互動集線器」和「Playaround工作坊：回顧與展望」三大系列活動，從思考並創造程式與人和社會的關係出發。