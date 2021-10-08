【台灣振興五倍券8日上路】2小時內近百萬人成功領取紙本券　數位綁定破400萬人

紙本五倍券於今(8)日起開始領用，時間為每天上午9時至晚間10時。 紙本五倍券於今(8)日起開始領用，時間為每天上午9時至晚間10時。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）紙本五倍券於今(8)日起開始領用，經濟部提醒，完成第1梯次紙本券預訂的民眾，可於今日至21日兩週期間到指定超商、超市門市領取。但為避免民眾排隊領券，造成群聚風險，請民眾遵守疫情指揮中心防疫原則，保持社交距離，並遵守超商(市)的人流管控或總量管制。

經濟部表示，五倍券自9月22日陸續開放數位綁定、紙本預訂以來，截至10月7日上午10時已逾1,592萬人完成紙本預訂或數位綁定，其中1193萬6961人預訂紙本券，即日起至21日可前往當初預約的超商、超市門市領取，無法跨店領取，時間為每天上午9時至晚間10時。

今日一早各縣市的四大超商就進入「備戰狀態」，規劃動線，確保民眾遵守防疫守則、保持社交安全距離等，由於領券民眾相當踴躍，系統無法負荷，導致超商事務機一度當機。

根據經濟部統計，截至上午11時止，2小時已有96萬6498人領取紙本券，數位綁定者也已突破400萬人大關，來到400萬3033人，合計有496萬9531人可直接消費。

經濟部呼籲，目前國內疫情穩定控制中，為兼顧防疫與振興，超商(市)門市每日雖採適量配送，但民眾不必擔心，一定都領得到五倍券，已預訂的民眾10月21日前皆可領取，五倍券使用時間到明(111)年4月30日止。

至於還沒預訂領取的民眾，更可多使用數位綁定，郵局也已於10月4日起開放網路預約，或可於10月25日開放第二梯紙本預訂時再至官網、四大超商進行預訂。

此外，目前與經濟部合作的信用卡、電子票證、行動支付等有48家業者，為鼓勵民眾綁定數位五倍券，也推出多項加碼優惠，包括新戶首刷禮、滿額回饋、加碼回饋、合作店家優惠及抽獎等，且凡是在10月29日前綁定數位五倍券的民眾，都可獲得500元的好食券。

選擇數位券的民眾，結帳時若想享受店家優惠，可用手機連上五倍券官網，進入「數位標章」查詢功能，輸入身分證字號或手機查詢，就會顯示數位標章及專屬QR Code、優惠代碼、一維條碼。