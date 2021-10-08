台灣玉山論壇吸引重要領袖　蔡英文重申不求軍事對抗捍衛自由民主

總統蔡英文今(8)日出席「玉山論壇」(圖截自直播畫面) 總統蔡英文今(8)日出席「玉山論壇」(圖截自直播畫面)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)總統蔡英文今(8)日於「玉山論壇」發表英文演講時主張，台灣不尋求軍事對抗，也會盡全力捍衛自由與民主價值。

最近更新 10/8 12:00

首次發稿 10/8 11:25

玉山論壇今（2021）年邁入第五屆，由台灣亞洲交流基金會主辦，主題定調「以韌實力重啟共同進步的優先議程」（Resetting Priorities of Progress with Resilience）盼消弭不平等，並促成具包容性的共榮成長，吸引亞洲重要領袖及思想家等與會。

今年總統蔡英文、副總統賴清德、澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）發表演說，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（Keiji Furuya）、美國國務院前經濟發展與能源環境次卿柯拉克（Keith Krach）透過視訊致詞。

蔡總統表示，今年的玉山論壇將討論後疫情時代重要且急迫的議題。無論是人口販運或供應鏈安全，台灣都有能所貢獻，台灣也願意與志同道合夥伴合作。台灣位處的地點極佳，可扮演重要角色。無論在生物科技或半導體等面向，台灣都願與國際合作。台灣的軟實力也可在防災等面向做出貢獻，也與亞洲夥伴共享醫療資源。台灣捐贈他國醫療物資，全球也馳援台灣疫苗，拯救人命。

蔡總統強調，台灣為區域穩定和安全做出貢獻，台灣致力與區域參與者合作，防止東海、南海及台灣海峽爆發軍事衝突；台灣不尋求軍事對抗，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存，但台灣也會盡全力捍衛自由與民主價值。此番談話與近日總統在「外交事務」雙月刊發表的專文內容相似。

艾波特提及，相信美國不會坐視不管北京的作為，而澳洲也應該和民主夥伴一致，民主社會應準備好支持台灣這個民主政體，這包括歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。中國也想加入CPTPP，但很難成功，北京持續與澳洲展開貿易戰，以及其掠奪式經濟行為，只會讓它無法加入CPTPP。