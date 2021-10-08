【5至11歲可望有新冠疫苗接種】輝瑞正式向美國FDA申請EUA　最快11月核准

美國藥廠輝瑞正式向美國FDA申請新冠疫苗對5至11歲兒童接種的緊急使用授權（EUA）。(示意圖/美聯社) 美國藥廠輝瑞正式向美國FDA申請新冠疫苗對5至11歲兒童接種的緊急使用授權（EUA）。(示意圖/美聯社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）美國藥廠輝瑞（Pfizer）7日宣布，已正式向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗對5至11歲兒童接種的緊急使用授權（EUA），外界預料最快也要11 月左右才會獲准。

Delta變異株在美國掀起新一波COVID-19疫情，確診、住院人數不斷攀升，其中有近3成患者為目前還沒有疫苗可接種的兒童，雖然兒童染疫後的重症、死亡機率不大，但仍可將病毒傳播給其他人，尤其是主要照顧者和免疫力脆弱的族群，若要讓大家回歸正常生活並終止疫情，兒童能夠接種疫苗被視為重要的下一步防疫措施。

為此，輝瑞與疫苗合作夥伴德國BioNTech公司9月底開始將相關數據呈報美國食藥局。美國FDA上週表示，已安排專家委員會於26日開會檢視資料，由FDA和美國疾病管制與預防中心（CDC）做最後決定是否授權。

輝瑞的資料顯示，兒童跟成人一樣須施打2劑，但是劑量較小，因此為了避免混淆和方便區分，輝瑞打算在兒童疫苗的外瓶上特別標記「兒科用途」。

根據 9 月公布的數據顯示，在2268名兒童的小型臨床試驗中，2劑 10 微克（相當於青少年與成人劑量的三分之一）是安全劑量，並且能夠產生強大的免疫反應，不僅耐受性良好，誘發出的免疫反應和副作用也與16到25歲族群的狀況大致相符。

路透社報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）說，一旦聯邦衛生監管當局批准，兒童接種輝瑞疫苗11月就可上路。