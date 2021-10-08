台北時裝週SS22正式開幕！台灣藝術家設計師跨界主秀　金曲天后蔡健雅萬芳華麗現身

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2021台北時裝週S S22正式開幕！開幕秀主題「跨越：時尚與藝術匯流」邀請六組台灣設計師與藝術家帶來精彩跨界展演。

台北時裝週自今(2021)年開始，一年舉辦秋冬季（AW）及春夏季（SS）兩次時裝週，繼今年3月 成功舉辦全球唯一的實體秋冬季時裝週後，「2021台北時裝週S S22」自即日至10月17日在松山文創園區及台北市區盛 大展開。

今年時裝週開幕秀已於昨(7)晚台北 101五樓的双融域AMBI SPACE ONE登場，由知名數位體驗設計團隊叁式擔任策展人，文化部長李永得、台北市副市長蔡炳坤、 駐台大使使節團代表聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏‧哈菁絲（H .E Jasmine Elise Huggins）等出席，金曲天后蔡健雅及陳美鳳、萬芳等藝人華麗站台。

本季開幕秀主題為「跨越：時尚與藝術匯流」， 邀請六組台灣設計師與藝術家精彩跨界合作，將藝術與時尚匯聚， 並運用中華電信5G傳送多媒體影像、科技音樂與視覺特效， 透過跨領域乘以跨場地的合作創造全新的時裝展演方式。

此次開幕秀以5G同步發送訊號到松山文創園區4號倉庫的超巨 大螢幕上，同時，4號倉庫安排歌手的現場演唱， 聲音和影像亦同步傳回101走秀現場。 在兩地打造不同體驗感受的沉浸式場域，使在場觀眾即使身處異地， 卻能因著通訊科技的橋樑在視覺與聽覺表演之中互相連接與流動， 感受高科技帶來的虛擬與真實之間的視聽震撼。

開幕大秀共有六組台灣服裝品牌結合六組設計師， 搭配六位藝人或藝術家走秀的新鮮陣容讓人引頸期待，分別是AUS TIN.W設計師吳日云x藝術家羅得嘉x藝人萬芳、C JEAN設計師簡君嫄x藝術家陳景林與馬毓秀x藝人胡小禎、# DAMUR設計師黃世舜x藝術家吳東龍x演員韓寧、INF設計師 郭瑋x藝術家角斯（曾鼎元）x蕭志緯八弟、UUIN設計師劉子超 、劉燕純、林宏諭x藝術家江凱群x王可元，以及JUST IN XX設計師周裕穎x藝術家江賢二x饒舌歌手Gil G。

當双融域AMBI SPACE ONE的服裝秀逐漸接近尾聲， 在松菸四號倉則是進入到另一個高潮，台北時裝週SS22開幕秀特 地邀請表演嘉賓蔡健雅Tanya穿著設計師JUST IN XX的服裝表演全新創作歌曲，而這段新歌表演在5G高速傳遞下， 成為雙融域走秀主舞台的視覺呈現與秀場音樂，親歷其境、逼真、 高度臨場感的沉浸式互動體驗充分體現。

双融域服裝秀結束後， 松菸的與會來賓除了可以繼續聆聽蔡健雅現場演唱， 還可搶先一睹多功能展演廳和3號倉的台灣時裝史主題策展與與靜態 展兩大展覽，透過豐富交錯的安排與全新技術，「台北時裝週SS2 2」以嶄新的思維和創新方式，跳脫環境帶來的不便和束縛， 努力讓國際看到台灣精彩不凡的時尚潛力和各項超前部署的統合實力 。



蔡健雅



萬芳



陳美鳳

以上圖片由文化部提供