帛琉承認台灣高端疫苗　接種2劑者入境不受限　外交部：對於醫藥生技成果的一大肯定

帛琉總統惠恕仁（左）7日將帛琉新頒布的行政命令交給駐帛琉 大使周民淦。帛琉這項衛生法令承認台灣的高端疫苗。（取自周民淦臉書） 帛琉總統惠恕仁（左）7日將帛琉新頒布的行政命令交給駐帛琉 大使周民淦。帛琉這項衛生法令承認台灣的高端疫苗。（取自周民淦臉書）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）繼印尼、紐西蘭之後，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）7日也對外宣布，承認台灣本土研發的高端疫苗，並已發布新的衛生法令，意即打過2劑高端疫苗者，將不受限制可赴帛琉旅行。

中央社引述駐帛琉大使周民淦說法，惠恕仁7日出席駐帛琉大使館舉行的雙十國慶酒會時宣布該消息，並把帛琉新頒布的行政命令交給他，有如一項國慶禮物。

周民淦稍早在臉書發布多張國慶酒會的照片並發文表示，惠恕仁在酒會上宣布帛琉已發布新的衛生法令，承認台灣的高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如同其他世界衛生組織（WHO）及美國承認的疫苗，以後打過2劑高端疫苗的台灣民眾，即可不受限制到帛琉旅行。

外交部也發布新聞稿進一步說明，惠恕仁總統在酒會致辭時，感謝我國對帛琉持續提供的各項合作與援助，「台帛安全旅行圈」在疫情期間為帛琉經濟帶來重要活水，帛琉至為感謝。惠恕仁總統當場宣布，帛琉政府已頒布新的衛生法令，正式將我國的高端疫苗與其他獲得世界衛生組織（WHO）及美國食品藥物管理局（FDA）所認證的疫苗，同時列為帛琉所承認的疫苗，惠總統並當場將這一新的法令影本親手交給我國駐帛琉大使周明淦，公開表達對我國高端疫苗的肯定。

依據帛琉原有的衛生法令規定，只有施打過2劑獲得WHO或美國FDA所承認的疫苗14天後，才准許入境帛琉。經過台帛雙方密集溝通協調，我國高端疫苗成功獲得帛琉政府的正式承認，除了再次彰顯台帛雙方緊密友好、彼此互信的堅實關係，也是對於我國醫藥生技成果的一大肯定，外交部再次表示感謝。

外交部表示，帛琉正式承認我國高端疫苗，未來國人只要完成施打2劑高端疫苗，即可享如同完成施打BNT、AZ及莫德納等國際認證疫苗的待遇一樣，不受限制赴帛觀光旅遊。

針對媒體日前報導，帛琉調整旅客入境政策，要求所有入境者要完整接種疫苗，但帛琉觀光局台灣辦事處澄清，該規定僅限他國旅客，台帛旅遊泡泡不會受到影響。

此外，台灣與帛琉間的旅遊泡泡也提供台灣旅客到帛琉施打COVID-19疫苗。