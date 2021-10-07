【楊憲宏專欄】全球民主聯盟「抗中保台」大勢已成

美中兩國2019年在北京進行貿易談判，會場中的美國與中國國旗（圖／美聯社） 美中兩國2019年在北京進行貿易談判，會場中的美國與中國國旗（圖／美聯社）

如果未來中共有要發動「世界大戰」，全球「新八國聯軍」已經組成，隨時隨地可以「嚇阻」中國擴張主義的蠢動，包括「武力犯台」。

美國總統拜登特別將「台灣關係法」提出來要求習近平遵守1979年美中建交時的「台灣協議」承諾：兩岸之間問題必須以和平方式解決。這意味著，美中能夠維持外交關係，是以「台灣協議」為充要條件，習近平如果撕毀這個承諾，美中外交關係將無以為繼。而美國已經開始進行「預防性防禦」的國際聯盟軍事整備。

第一件不尋常的整備作業是，美英協助澳洲（AUKUS）在未來18個月製造核子潛艦的計畫，在9月底美法總統通電話後已經進入實際執行階段，這次通話是美法為潛艦議題發生嫌隙後，兩國領導人首度對談。法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）說：「這次通話目的在釐清潛艦合約事件以及美國重新與盟友建立關係」。表示法國同意，核潛艦才符合澳洲與北約國家在印太地區共同防禦中共入侵的嚇阻力。有意思的是，韓國與日本相繼發出信息，要仿效澳洲「製造核動力潛艦」。目的都在對付中共。

台灣20年來一直希望製造8艘柴油潛艦，是否應該與時俱進，改變成核動力潛艦，與日韓同步？加強台海防衛是未來國安重大議題。國防部長邱國正既然説，目前台海情勢是「我從軍40多年以來最嚴峻」，就應該拿出非常手段。

英國國防部10月5日表示，伊麗莎白女王號航空母艦打擊群未來兩週將聯合美、日、澳、加、紐等國在南海航行，隨後將訪問印度。

英國國防部指出，「自5月底從英國出發，展開首次行動部署至今，打擊群在橫跨黑海至菲律賓海的水域執行了一系列海、空任務。編隊艦艇與汶萊、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國及越南等印太區域夥伴進行操演」，具體展現英國「向印太傾斜」（Indo-Pacific tilt）的政策方針。

英國國防部預告，打擊群的部署行動已來到中期階段，正為返航穿越印太、中東及地中海區域進行整備。「在接下來的兩週期間將與美國、日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等國家的艦艇與軍機在南海航行和活動。」這一連串的「新大航海時代」行動，主題也是以非常手段「嚇阻中國」。

同一天，日本海上自衛隊10月5日推特上發布一段2分16秒的影片，內容是直升機護衛艦「出雲號（DDH-183）」改裝後首次的F-35B起降驗證工作。日本將持續依驗證項目所得進行必要的修護，以期配合航空自衛隊取得F-35B戰鬥機後的整體作戰能力。

F-35B匿蹤戰機是美軍最新進攻擊機種，具備短場起飛／垂直降落（STOVL）能力，日本航空自衛隊預計購買20架，部署於九州南部的航空自衛隊新田原基地。從九州以南的一連串離島基地、駐紮於沖繩的其他美軍和日本空軍自衛隊戰機、美日潛艦、經過改裝的「出雲號」和「加賀號（DDH-184）」，再加上最新的F-35B戰機，將構成日本以非常手段，在東海區域的「防禦鐵壁」，阻止共軍艦隊通過宮古海峽等關鍵海域、在太平洋側對台灣形成包圍之企圖。

這些國際軍事反應都在中國「十一國慶」中共軍機於10月1至4日不斷侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）之後公開。一連4天累計149架次，4日甚至有56架共機擾台創下新高，嚴重威脅台海安全。美國國務院發言人普萊斯兩度發聲明「譴責北京破壞區域和平穩定」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也重申美國對中國的挑釁表達高度關切，敦促北京停止對台灣施壓與脅迫，並透露「美方正私下透過外交管道傳遞美方的明確立場。」其他國家則配合拉開「特別肌肉」，展現實力。

美國也不是光説不練，不尋常的公開了一項軍事資訊，讓中共頗為「驚嚇」。美國空軍2架F-35A戰機攜帶B61-12戰術核彈「測試版」（即尺寸大小、重量與實彈一致之彈藥），在超音速飛行中從內置彈艙投擲出來。B61-12具有衛星導引能力，在「離開彈艙後可依導引指令攻擊特定目標，精準度相當高。」而本測試最引人矚目的地方在於B61-12戰術核彈是置於F-35A的「內彈艙」，也就是說「可以在不影響隱形功能下執行核子打擊任務。」這當然是用來對付敵人首腦的「斬首行動」精準打擊的必殺技。

從這些大面積佈局，可以理解，和平是要靠「有必勝的實力」才能捍衛。這都不是中共習近平集團所原本認知的，他們以為美國已經衰敗，世界各國分崩離析，中共對全球可以予取予求。「10月驚奇」對中共民心士氣可以説打擊很大。美國學者曾經預言，「中共發動戰爭日，就是亡國亡黨時」這話是真的。習近平很像清帝國滅亡前的慈禧太后，除了看過義和團耍大刀，根本不知道别人如何「船堅炮利」，等到搞清楚了，已經遭到兵臨城下。

岸田文雄出任第100任日本首相，史無前例的提出「抗中保台」的具體政策，除了在科技上，不讓中共偷竊日本技術。也在外交國防上採取強硬對策。還首度在首相府設置人權輔佐，專門對付中共境內人權迫害問題。習近平原本期待明年日中建交50年可以風光訪日，看來如果他無法保持「台灣協議」，日本行恐怕泡湯了。

美國貿易代表戴琪與中國國務院副總理劉鶴通話，直言「美國受夠中共的不公平規則，若是中共無法履行先前第一階段的承諾，不排除再動用關稅大刀。」戴琪：「隨著我們與中國的經濟關係改變，我們捍衛自身利益的策略也必須改變。」她語帶玄機強調「會動用所有工具，校正美中貿易。」但她「否認美中脫鉤傳言」，至於「是否用抵制北京冬奧，作為抗中手段，則持保留態度。」民主黨籍眾議院議長Nancy Pelosi 已經表態，她主張美國應抵制2022北京冬奧。

台灣不會在中共軍機持續壓境之下，還去參加四個月後的北京冬奧，美國、日本、加拿大及歐洲國家NGO正在蘊釀「易地舉辦」或「直接杯葛」的可能性，不論是哪種版本，對習近平來説都是「地位不保」的惡兆。

在國際、國內雙重壓力下，習近平已經不敢出國，連10月底的羅馬G20，習近平都「錄影」參加。他寄望2022年2月北京冬奧會，可以邀各國政要到北京來為他的中國夢「添磚加瓦」，看來是「地動天搖」惡夢一場了。

中共從來沒想到「台灣議題」會成為自己這麼重要的「存亡槓桿」，雖然習近平集團的學習能力很差，但經過幾年來的折騰，也漸漸明白鄧小平當年「韜光養晦」戰略觀的深刻意義。

如今全球民主聯盟「抗中保台」大勢已成，台灣朝野必須警覺，典範轉移了，世界變天了，一場歷史性的旋乾轉坤風生雲起正在浮現。