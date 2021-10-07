西門子自動化和數位化解決方案 助BioNTech加快Covid-19 疫苗生產

德國BioNTech生物技術公司的BNT新冠疫苗順利於9月初抵台。面對全球疫情嚴峻，各國疫苗大廠都竭力加速研發與製程速度，期許即早將新冠肺炎帶來的衝擊降至最低。西門子身為全球工業數位化與自動化科技的領導企業，與BioNTech生物技術公司合作，運用西門子自動化和數位化解決方案大幅加速了疫苗生產，以科技夥伴的角色為全球抗疫做出具體貢獻。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉先生表示，長期專注於數位化、自動化和可持續性的前瞻科技研發與應用，西門子具備業界領先的虛實整合能力，並致力於透過我們各領域的專業知識、核心技術以及涵蓋合作夥伴的強大生態系統協助客戶的成功乃至於社會發展永續。此次與BioNTech生物技術公司的合作再次展現了西門子深厚獨特的技術實力，同時為社會創造價值不遺餘力的使命，並能夠對全球正面臨的重大疫情挑戰做出貢獻。

BioNTech公司總部設在德國美因茲 (Mainz)，西門子以空前的速度將其位於馬爾堡的既有工廠轉換成生產Covid-19疫苗的設施。該生產工廠自二月份以來持續在生產活性物質以及自三月底開始生產BNT162b2疫苗，也稱為COMIRNATY®。BioNTech 於 2020 年秋季即為此購買了具生產生物技術物質能力的生產設施，而西門子與在馬爾堡的現場專家團隊合作，將現有生產mRNA疫苗的設施轉換成生產Covid-19疫苗，轉換建置原本需時一年但大幅縮短到五個月即完成，其中導入關鍵的製造執行系統 (Manufacturing Execution System; MES) 讓整個專案時程減少了兩個半月的時間。新的生產系統和各生產分站間數位化的資料傳遞實現「無紙化生產流程」，並能立即滿對所有生產資料的要求。

所有製程皆使用西門子自動化產品 Simatic PCS 7 作業控制系統進行修改以實現自動化：Opcenter製藥執行系統 (Opcenter Execution Pharma MES) 用於協調子系統和流程控管並分析其品質。生產過程可以自行開發、優化和管理。mRNA 流程包括許多手動工作步驟，例如稱重工作，而透過西門子自動化稱重系統可以執行這些步驟，因為精確測量重量對產品品質至關重要。在自

動控制和調節系統的整個過程也使用其他產品，包括網路技術、WLAN 無線接入點、通訊技術和全方位整合自動化 (Totally Integrated Automation，TIA) 的工程架構。多年來，西門子和BioNTech已累積了深厚的合作夥伴關係，在 BioNTech啟動生產Covid-19疫苗的專案裡，西門子提供了更深入的服務和隨時支援的合作模式，此次的合作更進一步強化雙方的信任與合作關係。