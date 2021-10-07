新北市110年投入4億1,400萬 打造50校繽紛運動場新風貌

110年全國運在新北， 教育局推動優化體育教學環境，強健學生身心體魄， 塑造新北運動大市。110年度投入約4億1,400萬元， 其中包含向教育部爭取補助11校風雨操場1億3,360萬， 今年度總計補助約50所學校，推動校園運動場域改善， 期待優質場地讓孩子快樂運動，孕育更多優秀體育人才， 登上全國甚至國際舞台爭光。

義學國小運動場跑道、 跑道內球場及操場周邊地坪整修工程在日前完工啟用。 本次整修跑道以藍色為基底，輔以紅綠藍三色相間地坪， 對比明亮活潑。此外，球場中央繪製學校的鳳凰校徽， 五色羽毛象徵五彩繽紛、五育並進，也期盼操場跑道「浴火重生」 後更安全美觀。校長蕭又誠表示， 一般體育課都經常需要使用跑道及球場， 學校同時是新北市田徑體育重點學校， 運動場地的整修學生可以遨遊在運動場上揮灑汗水， 也對體育團隊訓練幫助很大。

而近期鷺江國小操場暨籃球場也於日前完工， 這次色彩設計特別徵詢美術老師蔡秀佳， 跳脫傳統紅色跑道及紅藍球場配色，改以五彩繽紛樂高積木為靈感， 用積木幾何塊狀圖形與色彩大玩跳色風格， 以呼應天空藍的孔雀藍跑道為主色，輔以紅黃橘綠色塊， 在一片灰泥建物中注入更多活力。何元亨校長表示， 操場前次大規模整修已是11年前，這次操場及籃球場澈底整修， 親師生都非常興奮， 而大廳穿堂也重新整理成櫻花紅操場供體育課使用， 各體育團隊及社團都摩拳擦掌想好好使用嶄新運動設施。

另外，南勢國小新建的風雨操場工程已於今年4月完工進行啟用， 而這座半戶外球場結合學校原有建築風格， 以風帆的意象造型搭配週邊的波浪造型相呼應， 讓孩子在球場活動時有如乘風破浪的自由愉悅感。唐玉真校長表示， 新建的半戶外球場提供師生優質安全的運動學習環境， 有效避免林口地區天氣因素造成運動場地不足的問題， 讓學生運動也可舉辦活動，即使下雨或大太陽也能上體育課， 是孩子最期待的運動建設。

新北市政府教育局張明文局長表示，新北市高國中小共有300多校 ，為完善學童運動環境，落實體育人才三級銜接， 市府除挹注自有財源，持續爭取中央經費補助學校運動場域整繕， 讓孩子有優質的運動場所，營造繽紛快樂運動環境。 讓新北的學童都能在繽紛快樂運動環境中快樂成長。

照片來源：新北市教育局提供