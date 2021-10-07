新北開辦雙語融入課程增能工作坊　讓高中教師雙語教學更給力

因應2030年雙語國家政策，新北市110學年度起 陸續開辦雙語融入課程設計工作坊及成果分享，系列活動昨(6)日 開跑，首場於板橋高中辦理「雙語課程設計講座」由臺灣師大師資培 育學院Dr. Keith Graham柯琦助理教授講述雙語教育的多種模式， 引導教師規劃高中雙語課室活動及課程， 增強對雙語課程之認知與提升基本課室英語使用能力，讓教師對雙語 融入各科課程更加得心應手。

教育局表示，新北市雙語教學不只是在雙語實驗班實施，110學年 起錦和高中全國首創於普通班自然科學探究與實作課堂實施雙語教學 。在雙語環境中學習跨科跨領域的科學探究方法， 並進行基礎科學英語文獻探究與討論， 讓就讀普通班的同學也能享有接軌國際的軟實力。

錦和高中團隊在講座中進行雙語教學分享，校長張純寧表示， 雙語教學是全球化的趨勢，在推行時需要循序漸進地進行， 能融入在自然領域的探究與實作課程是一個全新的嘗試， 也能提升學生的英語聽力及溝通表達能力。

生物科教師張元馨提到， 若能將自然探究與實作課程使用英語的比例提高至百分之五十， 讓學生直接吸收自然科學的專有名詞與知識， 就能兼顧探究與英語能力的發展， 激發學生的學習動機並提升成就感。 物理科王鈞老師則透過探究實作課程的分組活動， 鼓勵學生使用英語回答問題與討論，增加學生對英語的興趣， 並創造使用英語溝通的有利學習環境。

錦和高中高二陳信宇同學表示， 課程以英語思維引導科學議題的探討，且提供口語表達的機會， 提升了自然探究及英語能力。林冠妤同學說， 雖然課程中遇到艱澀的學術用語造成理解上的挑戰， 但仍可藉由語境或提問，來進行判斷推測， 還是能成功學習教材內容。

教育局長張明文表示， 為讓新北的高中各科教師均能具備雙語融入課程的設計能力，自11 0學年度第1學期起與教育部高中優質化團隊、 臺灣師大師資培育學院合作，辦理8場高中雙語課程教學設計增能系 列工作坊、10場教師英語口說課程，內容聚焦課程設計實務、 成果分享、新課綱跨科跨領域的雙語教學力等面向。除自然科外， 新北市將陸續辦理數理、藝能與社會領域的雙語教學講座、生物、 數學及美術等雙語課程成果分享， 展現新北市雙語融入課程的豐碩成果， 教師皆可上全國教師在職進修網（https://www2. inservice.edu.tw/index2-3.aspx ）報名，歡迎有興趣的教師一同參與，讓雙語融入課程遍地開花， 迎接雙語國際教學時代的來臨。